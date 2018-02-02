Порог беспошлинной онлайн-торговли в странах ЕврАзЭС с 2020 года снизят до 200 евро

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Страны ЕврАзЭС согласовали пороги беспошлинной интернет-торговли, соответствующее решение принято, сообщил глава российского правительства Дмитрий Медведев.

"Мы договорились, что этот уровень естественно будет единым, иначе этот рынок будет фрагментирован. Решение такое принято, и оно уже воплотилось в акты Евразийского Союза", - сказал Медведев на пресс-конференции по итогам встречи глав правительств стран ЕврАзЭС.

"До конца текущего года порогом беспошлинной торговли для товаров, ввезенных в рамках интернет-торговли, составляет 1000 евро, с 1 января 2019 года порог устанавливается в размере 500 евро, а с 1 января 2020 года в размере 200 евро", - сообщил премьер РФ.

Сейчас пороговые значения беспошлинного ввоза в странах ЕАЭС не унифицированы: в Белоруссии он составляет 22 евро, в Армении — $150, в Казахстане — 1 тыс. евро, в Киргизии — $1 тыс.

В России лимит на беспошлинный ввоз товаров из зарубежных интернет-магазинов в настоящее время составляет 31 кг и 1000 евро в течение календарного месяца. Эта норма действует до конца 2018 года.

Правительство предлагало ранее снизить порог беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправлениях до 20 евро, но в Минфине назвали такие перспективы маловероятными и посоветовали для уравнивания условий российских и иностранных интернет-ритейлеров работать с НДС.

На ограничениях для работы зарубежных онлайн-магазинов настаивает Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет Ozon, Lamodа, MediaMarkt, re:Store, "М.Видео", "Связной", "Спортмастер", "Эльдорадо", "Юлмарт" и других ритейлеров).

В Госдуме оценивают потери России по итогам 2017 года из-за неурегулированности ситуации с трансграничной интернет-торговлей в 130 млрд рублей.