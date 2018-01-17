Потери РФ от трансграничной интернет-торговли за год оценили в 130 млрд руб.

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Россия по итогам 2017 года потеряла почти 130 млрд рублей из-за неурегулированности ситуации с трансграничной интернет-торговлей, считает глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров.

"Не могу не сказать об интернет-торговле иностранными компаниями. Коллеги, мы в 2017 году потеряли примерно 130 млрд рублей. Если мы будем также продолжать, то к 2020 году туда уйдет примерно 3 трлн рублей. Можно посчитать, сколько мы потеряем тогда. Более того, мы нанесем удар по собственному бизнесу", - заявил Макаров, выступая на Гайдаровском форуме.

В декабре 2017 года с предложением ввести НДС в размере 18% на все товары, ввозимые в РФ из-за границы через торговые онлайн-площадки, выступала Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет Ozon, Lamodа, MediaMarkt, re:Store, "М.Видео", "Связной", "Спортмастер", "Эльдорадо", "Юлмарт" и других ритейлеров). Это предложение было оформлено как законопроект и направлено на рассмотрение в правительство РФ.

Ранее аналогичное решение было принято в отношении иностранных интернет-продавцов программного обеспечения и цифрового контента (так называемый "налог на Google"), которые должны вставать на учет в ФНС и платить НДС по ставке 18%.

Лимит на беспошлинный ввоз товаров из зарубежных интернет-магазинов в настоящее время составляет 31 кг и 1 тыс. евро в течение календарного месяца. Эта норма действует до конца 2018 года.

С 1 января 2019 года порог беспошлинного ввоза снизится до 500 евро, с 2020 года - до 200 евро (ограничение по весу останется прежним). Кроме того, с 2020 года будет снижена величина таможенной пошлины за превышение лимитов: если в 2018-2019 годах за превышение нормы придется заплатить 30% стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса, то в 2020 году - 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг "перевеса".