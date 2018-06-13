Главные новости
В РоссииОбъявлен новый состав администрации президентаЭкономикаВласти Германии оштрафовали Volkswagen на 1 млрд евро из-за дизельного скандалаСпортЧМ-2026 по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике
В России

Главу Серпуховского района допросят по делу 2013 года

Есть обновление от 20:40

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Задержанному главе Серпуховского района Александру Шестуну вменяется превышение должностных полномочий по эпизоду, имевшему место пять лет назад, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Шестун является фигурантом уголовного дела, возбужденного в конце прошлой недели Главным следственным управлением Следственного комитета, по статье "Превышение должностных полномочий" (предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет), сказал собеседник агентства. События, ставшие поводом к уголовному делу, относятся к 2013 году.

В РоссииПресс-секретарь главы Серпуховского района опроверг задержание ШестунаЧитать подробнее

В настоящее время планируется допрос Шестуна в качестве подозреваемого, а 14 июня в Басманный суд будет подано ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, сказал источник, не уточнив каких-либо других подробностей дела.

"Интерфакс" пока не располагает подтверждением этой информации от официальных представителей правоохранительных органов.

Адвокат Шестуна Павел Беспалов сообщил "Интерфаксу", что в настоящее время его подзащитного доставили в Следственный комитет для допроса.

"Он доставлен в Следственный комитет для допроса. Ему в данный момент не предъявлено обвинение, он не задержан. Речь идет только о допросе. Я предполагаю, либо в качестве свидетеля, либо в качестве подозреваемого. Поскольку он меня пригласил в качестве защитника, по всей вероятности, допрос будет в качестве подозреваемого", - сказал Беспалов.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Московская область, Серпуховский район, Александр Шестун
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Обесточен весь КрымОбесточен весь Крым
Севастополь также отключен от энергоснабжения, заявили местные властиПодробнее
 Объявлен новый состав администрации президентаОбъявлен новый состав администрации президента
Почти все чиновники сохранили свои постыПодробнее
 "Почта России" попросила отложить снижение беспошлинного порога для интернет-покупок"Почта России" попросила отложить снижение беспошлинного порога для интернет-покупок
ФГУП рискует понести финансовые потери, кроме того, снижение с 2019 года лимита до 200 евро в месяц может привести к проблемам на таможнеПодробнее
 В рамках дела о гибели людей в Волгограде задержан владелец лодочной станцииВ рамках дела о гибели людей в Волгограде задержан владелец лодочной станции
Следствие считает, что владелец пристани не запретил выходить в акваторию Волги катамарану с пьяным капитаномПодробнее
СК возложил на владельца катамарана ответственность за гибель людей на ВолгеСК возложил на владельца катамарана ответственность за гибель людей на Волге
Как отметили следователи, управлявший судном его хозяин полностью проигнорировал предупреждающие сигналы с баржи, с которой впоследствии столкнулсяПодробнее
 Капитан затонувшего на Волге катамарана был пьянКапитан затонувшего на Волге катамарана был пьян
По данным Ространснадзора, столкнувшийся с баржей на Волге катамаран не имел разрешения на перевозку пассажировПодробнее
 Число жертв столкновения катамарана с баржей на Волге увеличилось до 11Число жертв столкновения катамарана с баржей на Волге увеличилось до 11
Спасатели нашли тело последней из пропавших без вестиПодробнее
 Источник сообщил о гибели десяти человек в столкновении судов на ВолгеИсточник сообщил о гибели десяти человек в столкновении судов на Волге
Пятеро человек смогли спастисьПодробнее
 Иван Ургант не подтвердил получение им израильского гражданстваИван Ургант не подтвердил получение им израильского гражданства
Сообщения о том, что телеведущий репатриировался с женой и детьми, были сегодня растиражированы СМИПодробнее
 Главный редактор российской версии Forbes уволенГлавный редактор российской версии Forbes уволен
Вместо Николая Ускова и.о. главреда назначен шеф-редактор Николай МазуринПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 13 июня9 фото
13 июня
Фотохроника 13 июня
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына6 фото
12 июня
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына
Лучшие фото недели10 фото
09 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииОбъявлен новый состав администрации президентаЭкономикаВласти Германии оштрафовали Volkswagen на 1 млрд евро из-за дизельного скандалаСпортЧМ-2026 по футболу пройдет в США, Канаде и МексикеКультураГоворухина госпитализировали в крайне тяжелом состоянииМосква30-градусная жара придет в Москву в начале следующей неделиСпортГлавный тренер сборной Испании Лопетеги уволен перед стартом ЧМ

На Люблинской линии московского метро произошел сбой из-за задымления

Норвежские депутаты выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира

Двое московских адвокатов получили срок за вымогательство у клиентов $2 млн

ФРС подняла базовую процентную ставку на 25 б.п.

Американский ЦБ также улучшил прогноз роста ВВП США на 2018 год до 2,8% Подробнее

Суд в Киеве ужесточил приговор фигуранту дела об убийстве журналиста Веремия

СМИ узнали о составлении госдепом списков американских служащих, лояльных Трампу

Москалькова отправится на Украину в начале следующей недели

Судоходство на Москве-реке будет запрещено в дни матчей ЧМ-2018

Что произошло за день: среда, 13 июня

Сообщения о госпитализации Говорухина, перебои с электричеством в Крыму и обыски у главы Серпуховского района Подмосковья Подробнее

Осужденного в США летчика Ярошенко переведут в другую тюрьму

Фотохроника 13 июня

Фотохроника 13 июня9 фото

Компания Керимова-младшего заложила 17% акций "Полюса"

Украинский омбудсмен Денисова отправилась в Россию

Великобритания предложила разрешить ОЗХО искать виновных в химатаках в Сирии

Главу Серпуховского района допросят по делу 2013 года

"Гражданская инициатива" выдвинула Дмитрия Гудкова кандидатом в мэры Москвы

Плутавший неделю в сибирской тайге нефтяник смог выйти к месторождению

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru