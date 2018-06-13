Главу Серпуховского района допросят по делу 2013 года

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Задержанному главе Серпуховского района Александру Шестуну вменяется превышение должностных полномочий по эпизоду, имевшему место пять лет назад, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Шестун является фигурантом уголовного дела, возбужденного в конце прошлой недели Главным следственным управлением Следственного комитета, по статье "Превышение должностных полномочий" (предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет), сказал собеседник агентства. События, ставшие поводом к уголовному делу, относятся к 2013 году.

В настоящее время планируется допрос Шестуна в качестве подозреваемого, а 14 июня в Басманный суд будет подано ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, сказал источник, не уточнив каких-либо других подробностей дела.

"Интерфакс" пока не располагает подтверждением этой информации от официальных представителей правоохранительных органов.

Адвокат Шестуна Павел Беспалов сообщил "Интерфаксу", что в настоящее время его подзащитного доставили в Следственный комитет для допроса.

"Он доставлен в Следственный комитет для допроса. Ему в данный момент не предъявлено обвинение, он не задержан. Речь идет только о допросе. Я предполагаю, либо в качестве свидетеля, либо в качестве подозреваемого. Поскольку он меня пригласил в качестве защитника, по всей вероятности, допрос будет в качестве подозреваемого", - сказал Беспалов.