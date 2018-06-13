Написавшему на баннере ЧМ "нет фан-зоне" студенту МГУ выписали штраф

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Студента МГУ Дмитрия Петелина, который написал "нет фан-зоне" на указателе к ЧМ, оштрафовали на 1,5 тысячи рублей, сообщил "Интерфаксу" в среду адвокат "Открытой России" Сергей Бадамшин, представляющий его интересы.

"В полиции на него составили протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), по которому выписали штраф в 1,5 тысячи рублей", - сказал адвокат.

Ранее сообщалось, что на студента филфака МГУ завели уголовное дело по статье "вандализм" после того, как он написал на баннере-указателе для прохода болельщиков к фан-зоне ЧМ-2018 на Воробьевых горах "нет фан-зоне". Студент - один из противников размещения фан-зоны по соседству с главным зданием МГУ, в интернете ранее собирались подписи в его поддержку.

8 июня ректор МГУ Виктор Садовничий попросил руководство МВД не привлекать к уголовной ответственности Петелина в связи с тем, что он является "студентом-первокурсником, хорошо успевающим в обучении".

Ректор университета заявил, что деканат филологического факультета МГУ провел разъяснительную работу со студентом и "ему было указано на недопустимость подобного поведения".

В прокуратуре Москвы позже подтвердили прекращение уголовного преследования, пояснив, что "материалы возвращены в орган дознания для проведения дополнительной проверки".