Москалькова отправится на Украину в начале следующей недели

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена посетить Украину в начале следующей недели.

"Я планирую поехать на Украину в начале следующей недели, посетить (журналиста РИА Новости Украина Кирилла) Вышинского в СИЗО Херсона", - сказала Москалькова "Интерфаксу".

По ее словам, поездка состоится "в понедельник-вторник".

Кроме того, Москалькова совместно с уполномоченным Верховной Рады Украины Людмилой Денисовой в соответствии с разработанной "дорожной картой" посетит в ИК-6 Омска гражданина Украины и России Дмитрия Штыбликова.

Ранее в среду президент Украины Петр Порошенко сообщил, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отправляется в Россию для посещения "незаконно удерживаемых украинцев". "Во исполнение моих договоренностей, именно в эти минуты Людмила Денисова отправляется в Россию для посещения незаконно заключенных украинцев. Попросил передать слова нашей поддержки", - написал глава государства в твиттере. Он добавил: "Совместными усилиями мы обязательно вернем всех наших домой!"

Как сообщалось, 9 июня Порошенко встретился с Денисовой и поручил ей в ближайшее время посетить украинских заключенных, содержащихся в России и в Донбассе.

Вечером 11 июня в Берлине состоялась встреча "нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел. По ее итогам глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что министры "четверки" подтвердили приоритетность решения гуманитарных проблем в Донбассе и вопросы освобождения заключенных.

"Мы подтвердили приоритетность решения гуманитарных проблем, уделения внимания вопросу о том, чтобы договариваться об условиях освобождения удерживаемых лиц. Это была тема, которую обсуждали президенты Путин и Порошенко, когда президент Украины позвонил президенту России в период пребывания Владимира Владимировича Путина в Китае", - сказал Лавров по итогам встречи в "нормандском формате" в Берлине.

Он отметил, что по итогам этого разговора омбудсмены России и Украины "пытаются составить "дорожную карту" решения вопросов относительно освобождения удерживаемых лиц".

В то же время он заявил журналистам, что в том, что касается освобождения заключенных, "безусловно, нужно проводить различие между теми, кто был арестован исключительно за их профессию (как ваш коллега Вышинский был на Украине обвинен в государственной измене) и теми, кто реально подозревается, обвиняется в противоправных действиях".