Москалькова и Денисова договорились посетить по 34 заключенных в России и на Украине

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченные по правам человека России и Украины рассчитывают посетить по 34 заключенных на территориях обеих стран, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

"Мы обменялись списками, в каждом списке по 34 человека. Первый наш совместный визит в рамках мониторинга содержания под стражей граждан России и Украины на территории наших государств состоится в субботу в Омске, ИК-6", - сказала Москалькова журналистам в Екатеринбурге.

Она отметила, что планирует посетить на Украине, в том числе, журналиста Кирилла Вышинского, активистку "Волонтеров победы" Елену Одновол, российских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова, бывшего военнослужащего Виктора Агеева и других.

Первым местом, которое посетит Москалькова, станет СИЗО Херсона, где содержится Вышинский. Она вылетит туда в понедельник, 18 июня.

"У нас есть дорожная карта, все расписано по дням. Мы планируем завершить (посещения) до августа, если не будет никаких препятствий", - добавила уполномоченный по правам человека.

"Людмила Денисова планирует посетить, и просит оказать в этом содействие меня и органы власти, Олега Сенцова, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Дмитрия Штыбликова, Романа Сущенко, Александра Кольченко и других", - сообщила Москалькова. Первый визит Денисовой состоится в субботу в Омск, где она посетит Штыбликова.

По ее словам, украинская чиновница намерена посетить, в том числе Крым, где в СИЗО Симферополя содержатся граждане Украины Владимир Балух, Владимир Дудка, Алексей Бессарабов, Евгений Панов и Андрей Захтей.

Москалькова отметила, что направила руководителям следственных органов запросы на посещение Денисовой тех обвиняемых, которые находятся в СИЗО, и ожидает соответствующего ответа.

Как сообщалось, 9 июня по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Петром Порошенко. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, "достигнута договоренность о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских - в России".