Начался разбор стихийного мемориала у кемеровской "Зимней вишни"

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Власти Кемерово совместно с волонтерами и добровольцами епархии начали разбор цветов, икон и мягких игрушек, которые приносили жители города в первый день пожара к зданию ТРЦ "Зимняя вишня". Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе мэрии в четверг.

"Сейчас игрушки сортируют, потом их очистят, и те, которые можно будет использовать в дальнейшем, передадут церкви. Остальные, пришедшие в негодность, утилизируют", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе Кузбасской митрополии агентству сообщили, что мэрия обращалась к представителям епархии и советовалась по поводу дальнейшей судьбы игрушек.

"Мы поддержали идею раздать игрушки в детские дома, малоимущим семьям, детским медучреждениям. Такое отношение к ним соответствует многовековым традициям православия. После того, как их приведут в порядок, будет решено, как и кем игрушки будут переданы", - отметил собеседник агентства.

По его словам, иконы, которые также несли горожане к стенам ТРЦ, "вполне вероятно" будут размещены в храмах, в том числе и тех, где будут установлены мемориальные таблички в память о погибших на пожаре.

Как сообщалось, стихийный мемориал с цветами и мягкими игрушками появился у стен здания "Зимней вишни" на следующий день после пожара. В первые сутки к нему пришли около 600 жителей города. Во время своего визита в Кемерово президент Владимир Путин возложил на стихийный мемориал букет роз.

В середине мая врио губернатора Сергей Цивилев дал старт сносу комплексу зданий ТРЦ "Зимняя вишня". Он отметил, что до 1 сентября все демонтажные работы будут завершены, а на месте ТРЦ будет обустроен сквер. Через три дня, после начала демонтажа, работы были приостановлены, так как здание ТРЦ является вещдоком.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы. Пожар унес жизни 60 человек, в том числе 37 детей.