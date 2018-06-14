Верховный суд 9 августа рассмотрит жалобу по делу об оспаривании Telegram приказа ФСБ

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд России в начале августа рассмотрит жалобу юристов мессенджера Telegram на решение о признании законным приказа Федеральной службы безопасности РФ по процедуре предоставления ведомству ключей для расшифровки сообщений пользователей.

"Заседание назначено на 9 августа в 11:30 по московскому времени", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Представитель ФСБ в Мосгорсуде заявила, что предотвращение преступлений важнее, чем блокировка Telegram. "Негативный эффект от блокировки Telegram несоизмерим с тем эффектом, который может возникнуть от непредотвращенных преступлений. (...) Telegram, продолжая свою деятельность в качестве ОРИ (организатор распространения информации) может создать условия для совершения или сокрытия преступлений третьими лицами", - сказала она в ходе рассмотрения апелляционной жалобы Telegram на блокировку мессенджера в РФ.

Представитель спецслужбы подчеркнула, что "деятельность в качестве ОРИ возможна только при строгом соблюдении предписаний законодательства", поэтому довод мессенджера о том, что при его блокировке был нарушен баланс интересов общества и государства, не обоснован.

Дело против Telegram

Мировой суд Мещанского района Москвы 16 октября оштрафовал Telegram Messenger LLP (Лондон) на 800 тысяч рублей за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей. Компания Telegram Messenger LLP подала на это решение жалобу, в которой приводит семь пунктов, являющихся, по ее мнению, основанием для отмены решения мирового суда. 20 марта первая инстанция Верховного суда отказала в удовлетворении исковых требований юристов мессенджера.

Telegram просил суд признать недействующим приказ ФСБ о порядке представления в спецслужбу информации для декодирования сообщений пользователей сети, так как он, по мнению Telegram, был принят в нарушение норм закона и превышает полномочия ФСБ. В частности, в компании отмечают, что приказ нарушает тайну частной переписки, контроль за которой возможен лишь с разрешения суда. По мнению юристов ФСБ, передача ключей для декодирования переписки "не затрагивает конституционные права граждан".

Столичный Таганский суд 13 апреля удовлетворил заявление Роскомнадзора об ограничении доступа к Telegram на территории России из-за неисполнения мессенджером приказа ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей, "которые могут быть использованы для совершения противоправной деятельности". Суд решил, что ограничение может быть снято в случае, если Telegram предоставит ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Основатель Telegram Павел Дуров заявил о технической невозможности исполнения приказа спецслужбы.