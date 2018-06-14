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Мосгорсуд подтвердил законность блокировки Telegram в РФ

Представитель Telegram в суде заявлял о нарушении баланса интересов общества и государства при ограничении работы мессенджера

Мосгорсуд подтвердил законность блокировки Telegram в РФ
Фото: Евгений Разумный, Ведомости/ТАСС

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным решение об ограничении доступа к мессенджеру Telegram на территории России, передает корреспондент "Интерфакса".

"Решение Таганского суда Москвы от 13 апреля оставить без изменений, апелляционную жалобу заинтересованного лица Telegram Messenger Limited Liability Partnership - без удовлетворения", - говорится в решении апелляционной коллегии по гражданским делам, оглашенном в четверг.

По мнению юристов Telegram, при рассмотрении дела суд первой инстанции допустил ряд грубейших нарушений. В частности, считают в компании, заявление об ограничении доступа к мессенджеру было подано неуполномоченным лицом, поскольку "надлежащим заявителем в данном случае мог быть только прокурор".

"Любые полномочия, связанные с подачей заявлений в защиту интересов неограниченного круга лиц, строго оговорены законом. Роскомнадзор таких полномочий не имеет", - отметил в суде юрист Telegram Рамиль Ахметгалиев.

Кроме того, считают в компании, блокировка Telegram, ее масштаб и эффект от нее, нарушают баланс интересов общества и публичных интересов государства, связанных с защитой безопасности граждан. "Ни один человек не будет передавать участковому ключи от своей квартиры, а Telegram по сути просят сделать именно это. Мы не говорим о том, что безопасность не нужно охранять, но баланс интересов соблюдать нужно", - подчеркнул Ахметгалиев.

В свою очередь представители Роскомнадзора и ФСБ просили суд в удовлетворении апелляционной жалобы отказать.

Перспективы жалобы в ЕСПЧ

Юристы Telegram заявили, что Европейский суд по правам человека попросил до 20 июня прислать жалобу на блокировку мессенджера в России.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель международной группы "Агора" Павел Чиков, который представляет интересы мессенджера.

"Роскомнадзор продолжает делать вид, что блокирует, суды продолжают делать вид, что что-то решают, ФСБ продолжает делать все, что хочет, Telegram продолжает работать", - написал Чиков.

Дело против Telegram

Столичный Таганский суд 13 апреля удовлетворил заявление Роскомнадзора об ограничении доступа к Telegram на территории России из-за неисполнения мессенджером приказа ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей, "которые могут быть использованы для совершения противоправной деятельности". Суд решил, что ограничение может быть снято в случае, если Telegram предоставит ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Основатель Telegram Павел Дуров заявил о технической невозможности исполнения приказа спецслужбы.

Telegram, хотя и с некоторыми перебоями, по-прежнему продолжает работать в России.

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Теги: Telegram
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