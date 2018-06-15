Московский арбитраж рассмотрит иск одной из компаний о компенсации за блокировку Telegram

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы назначил на 6 июля заседание по иску ООО "Инвестори" (Санкт-Петербург) к Роскомнадзору и Минфину РФ о взыскании 5 млн рублей, следует из материалов дела.

По данным некоторых СМИ, компания, занимающаяся покупкой и продажей недвижимости, планирует взыскать компенсацию за попытки блокировки Роскомнадзором мессенджера Telegram. Иск был подан компанией в апреле, но суд дважды оставлял заявление без движения в связи с неправильным оформлением.

Иск был принят к производству только 14 июня.

Ранее со ссылкой на юристов Telegram сообщалось, что Европейский суд по правам человека попросил до 20 июня прислать жалобу на блокировку мессенджера в России.

Мосгорсуд 14 июня оставил решение о блокировке мессенджера в силе, отклонив соответствующую жалобу защиты компании. "Роскомнадзор продолжает делать вид, что блокирует, суды продолжают делать вид, что что-то решают, ФСБ продолжает делать все, что хочет, Telegram продолжает работать", - написал в своем Telegram-канале руководитель международной группы "Агора" Павел Чиков, который представляет интересы мессенджера.

Позиция защиты Telegram

Юрист Telegram Рамиль Ахметгалиев отметил, что никаких повторных уведомлений о необходимости исполнения приказа ФСБ предоставить ключи для дешифровки сообщений после направленного регулятором мессенджеру в марте - до решения суда о блокировке, компания от Роскомнадзора не получала.

По словам представителя компании, Telegram также не получал от Роскомнадзора никаких предложений об изменении архитектуры мессенджера для исполнения законодательства. "Ни одного судебного решения (о предоставлении информации для доступа к переписке - ИФ) мы не видели", - подчеркнул Ахметгалиев.

Кроме того, добавил Ахметгалиев, Telegram не может доверять ФСБ, поскольку ранее спецслужба просила предоставить ключи для дешифровки сообщений тех лиц, которые не пользуются мессенджером. Он считает, что, заблокировав Telegram, "Россия упустила шанс выработать способ, стандарт взаимодействия мессенджеров с государством".

Дело против Telegram

Столичный Таганский суд 13 апреля удовлетворил заявление Роскомнадзора об ограничении доступа к Telegram на территории России из-за неисполнения мессенджером приказа ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей, "которые могут быть использованы для совершения противоправной деятельности". Суд решил, что ограничение может быть снято в случае, если Telegram предоставит ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Основатель Telegram Павел Дуров заявил о технической невозможности исполнения приказа спецслужбы.

Telegram, хотя и с некоторыми перебоями, по-прежнему продолжает работать в России.