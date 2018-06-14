Сурков продолжит заниматься урегулированием конфликта в Донбассе

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ Владислав Сурков, переназначенный на свой пост в администрации президента, продолжит заниматься урегулированием конфликта на востоке Украины.

"Да", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая вопрос, продолжит ли Сурков "заниматься Донбассом".

Накануне указом президента РФ Владимира Путина Сурков был переназначен на должность помощника главы государства.

В середине мая источник сообщал "Интерфаксу", что в новой архитектуре администрации президента России Сурков, скорее всего, не будет заниматься украинским направлением. "Предполагается, что текущая позиция Владислава Юрьевича, связанная с этим направлением, изменится. Однако, нельзя исключать, что его опыт и политическое влияние в регионе останутся устойчивыми и востребованными", - говорил он.