Бывших помощников президента Щеголева и Цуканова собрались назначить полпредами

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Два помощника президента РФ, которые не были переназначены на свои посты в новой администрации главы государства, на этой неделе могут стать полпредами президента в федеральных округах, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Помощник президента Игорь Щеголев может быть назначен полпредом президента в Центральном федеральном округе, а Николай Цуканов - в Уральском федеральном округе", - сказал собеседник агентства.

На прошлой неделе был объявлен новый состав администрации президента.