Украинский омбудсмен потребовала пустить ее к Сенцову в ближайшие дни

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на переговорах в России настаивает на посещении осужденного Олега Сенцова в ближайшее время, отказываясь от предложения приехать к нему в колонию после 22 июня.

"Вопрос с визитом к Олегу Сенцову остается открытым. Мы настаиваем на скорейшей поездке в Салехард, где содержится Олег, а Россия предлагает возможную дату визита после 22 июня. Нас это категорически не устраивает! Мы будем дальше настаивать на том, чтобы мы поехали туда в ближайшие дни", - цитирует Денисову пресс-служба украинского омбудсмена.

По ее словам, российская сторона предложила ей осуществить первый визит в город Омск в субботу, 16 июня.

В эфире телеканала "112 Украина" в четверг украинский омбудсмен рассказала: "Мы представили свой план встреч с нашими заключенными. Это наш план встреч. Пока он ими обсуждается. Никакой как таковой "дорожной карты" нет, есть наша заявка на то, как, когда и кого мы хотим посетить. Пока этот вопрос и обсуждается".

Она также рассказала телеканалу о переговорах относительно посещения в России украинских граждан Романа Сущенко и Николая Карпюка. "Сегодня мы проводим переговоры... чтобы посетить сегодня Сущенко Романа и посетить сегодня Карпюка, который находится во Владимирском централе", - сказала она.

Денисова отметила, что намерена во время встречи с российской коллегой Татьяной Москальковой в Омске обсудить более подробно посещение всех остальных заключенных, которые находятся в украинском списке.

Ранее в четверг российский омбудсмен Москалькова сообщила, что уполномоченные по правам человека России и Украины рассчитывают посетить по 34 заключенных на территориях обеих стран. По ее словам, первой станет поездка в Омск в ИК-6 16 июня. Москалькова планирует первым посетить на Украине журналиста Кирилла Вышинского, который содержится СИЗО Херсона.