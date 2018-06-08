Правительство РФ определилось с проектом пенсионной реформы

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании 14 июня утвердит концепцию пенсионной реформы, в том числе параметры повышения пенсионного возраста, пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки соответствующего законопроекта, и два источника, близких к правительству.

"За основу правительством принят вариант увеличения пенсионного возраста для мужчин на пять лет, до 65 лет, для женщин - на восемь лет, до 63", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте РБК в четверг вечером.

Между тем один из источников отметил, что "пока не исключен и более мягкий для женщин сценарий "65/60" (мужчины/женщины)".

Такие параметры, сообщают источники РБК, предлагал Минфин (в ведомстве это не подтверждали).

По словам одного из источников РБК, предложения правительства по изменению пенсионной системы будут носить комплексный характер - в частности, предполагается, что большинство существующих льгот при выходе на пенсию (для различных категорий, таких как военные, работники на вредных производствах, занятые в тяжелых климатических условиях, медработники и т.д.), скорее всего, будут сохранены.

В настоящее время возраст выхода на пенсию в РФ составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Путин призывает к осторожности

Накануне во время "Прямой линии" президент России Владимир Путин заявил, что осторожно относится к предложениям повысить пенсионный возраст. Он добавил, что результатом пенсионной реформы должно стать повышение благосостояния пожилых людей, и "это повышение должно быть значительным".

Президент пообещал, что кабинет министров представит свои предложения по пенсионной реформе "в самое ближайшее время".

"Я надеюсь, что это будет правительством сделано, и тогда мы будем обсуждать и говорить о мерах, которые им предлагаются. Но хочу еще раз подчеркнуть: ключевая задача во всей системе пенсионного обеспечения - это повышение уровня благосостояния и доходов пенсионеров", - заключил глава государства.

Дискуссия о пенсионном возрасте

25 мая первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) заявил, что "вопрос пенсионного возраста на повестке дня, мы сейчас рассматриваем вопрос об этапах, скорости и т.д.".

Он отметил, что президент поставил задачу повышать пенсии темпом выше уровня инфляции. Для того, чтобы повысить пенсии в реальном выражении, нужно пополнять бюджет Пенсионного фонда РФ.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 25 мая на деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума заявила, что "реформа системы социального страхования" давно назрела. Она отметила, что реформа, предусматривающая повышение пенсионного возраста, может начаться в России в 2019 году.

31 мая глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров заявил журналистам, что вопрос повышения пенсионного возраста - это необходимость, при этом нужно проводить и реформу пенсионной системы.

"Вопрос о том, повышать пенсионный возраст или не повышать, больше не стоит. После того, как были опубликованы данные по военным пенсионерам, и выяснилось, что у нас не в 2024 году сравняется число работающих и число пенсионеров, а мы уже сейчас сравнялись, стало ясно, что вопрос повышения пенсионного возраста это уже не вопрос, это - необходимость", - сказал он.

В начале мая премьер Дмитрий Медведев сообщал, что правительство РФ в ближайшее время подготовит и внесет в Госдуму предложения по повышению пенсионного возраста в стране.