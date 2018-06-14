В России

Путин подтвердил приглашение Ким Чен Ына с визитом в Россию

Российскому президенту передали личное послание от северокорейского лидера

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын мог бы посетить Россию в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) в сентябре во Владивостоке, но может быть организован и отдельный визит, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хочу подтвердить и прошу передать лидеру Северной Кореи товарищу Ким Чен Ыну наше приглашение посетить Россию с визитом", - сказал он на встрече с главой северокорейского парламента Ким Ен Намом.

"В том числе, это можно было бы сделать в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре ", - продолжил Путин, отметив, что можно также и организовать отдельный визит вне привязки к каким-то международным событиям.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе визита в КНДР передал послание президента Путина Ким Чен Ыну, в том числе, приглашение посетить Россию с официальным визитом в рамках проведения четвертого Восточного экономического форума во Владивостоке, который состоится в сентябре этого года.

Владимир Путин также заявил, что Россия приветствует контакты между лидерами КНДР и Южной Кореи.

"Приветствуем также и высоко оцениваем результаты встречи лидера Северной Кореи и президента США господина Трампа", - продолжил он.

Он отметил, что это "только первый шаг на пути к полноформатному урегулированию".

В свою очередь председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам передал Владимиру Путину личное послание от Ким Чен Ына.

"Я имею честь со всей почтительностью передать вам искренний привет от председателя госсовета КНДР товарища Ким Чен Ына в ваш адрес", - сказал он на встрече с Путиным.

"Также для меня большая честь, пользуясь этим случаем передать послание личное послание председателя Госсовета КНДР в ваш адрес", - добавил он, передав российскому президенту конверт с посланием.

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Теги: Владимир Путин, Ким Чен Ын
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