СК возложил на владельца катамарана ответственность за гибель людей на Волге

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Действия владельца катамарана, по предварительным данным, привели к столкновению с баржей на Волге, в результате чего погибли 11 человек, сообщает Следственный комитет.

"По предварительным данным, именно действия владельца пассажирского водного транспорта, который и управлял им, привели к трагедии. Последний полностью проигнорировал как световые, так и звуковые предупреждающие сигналы, доносящиеся с баржи. Более того, по предварительным данным судебно-медицинских экспертов, владелец судна находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится на сайте ведомства.

"По поручению следствия проведено опознание всех 11 тел погибших. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Производится осмотр поднятого на поверхность катамарана, - заявляет СК. - Следствием установлено, что всего на катамаране в день трагедии находилось 16 человек при разрешенной вместимости 12. В ходе осмотра выявлено 6 неиспользованных спасательных жилетов. Сам катамаран не был зарегистрирован и не стоял на соответствующих учетах с 2017 года".

Следователи продолжают работу с потерпевшими и свидетелями произошедшего - пассажирами баржи, с которой произошло столкновение. Проводятся их допросы.

"В настоящее время следователи Южного СУТ на транспорте СК России продолжают работать на месте происшествия, - сказали в комитете. - Дальнейшее расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате СК России".

Ранее во вторник начальник ГБУЗ "Волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы" Вячеслав Барканов также сообщил журналистам, что капитан катамарана, столкнувшегося с баржей на Волге, был нетрезв.

Как сообщалось, 11 человек погибли, пятеро были спасены в результате столкновения катамарана с баржей на Волге в Волгограде минувшей ночью.

По данному факту Южным следственным управлением на транспорте возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц).

Ранее сообщалось, что затонувшим катамараном управлял бывший глава Калачевского района Дмитрий Хахалев.

В связи с трагедией в Волгограде отменили празднование Дня России.