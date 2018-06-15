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Украинский омбудсмен прибыла в колонию к осужденному в России Сенцову

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова прибыла в российскую колонию, где находится осужденный украинский режиссер Олег Сенцов, сообщили агентству "Интерфакс" в офисе омбудсмена.

"Уполномоченный в колонии, ждем встречи с руководством исправительного учреждения", - сообщила агентству советник омбудсмена Елена Мячина в пятницу.

Ранее сообщалось, что Денисова прибыла в Салехард. "Прибыли в Салехард. Этот город в 22 км от Лабытнанги, где содержат Олега Сенцова. Сейчас направляют именно туда", - написала Денисова в фейсбуке в пятницу утром.

Накануне Денисова на переговорах в России настаивала на посещении осужденного Олега Сенцова в ближайшее время и выступила против предложения осуществить к нему визит после 22 июня.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова в четверг сообщила, что уполномоченные по правам человека России и Украины рассчитывают посетить по 34 заключенных на территориях обеих стран. Она планирует первым посетить на Украине журналиста Кирилла Вышинского, который содержится СИЗО Херсона.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории полуострова террористического сообщества. Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".

14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ. 28 мая управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что Сенцов дал согласие на "поддерживающую терапию" и находится под динамическим наблюдением медицинских работников.

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Теги: Украина, Людмила Денисова, Олег Сенцов
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