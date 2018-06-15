Украинского омбудсмена не пустили в российскую колонию к Сенцову

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что по прибытии в пятницу в колонию в ЯНАО (Россия) к украинцу Олегу Сенцову ей отказали во встрече с заключенным.

"Я встретилась с начальником колонии и с начальником управления исполнения наказания в Ямало-Ненецком автономном округе, именно он сообщил мне, что я не могу ни при каких обстоятельствах встретиться с Олегом Сенцовым. При этом он ничего мне не сообщил, почему именно он мне отказывает", - сообщила Денисова в видеосюжете, выложенном в фейсбуке. На видео видно, что украинский омбудсмен стоит возле ворот колонии.

По ее словам, когда она спросила, в каком состоянии Сенцов, начальник управления сказал, что не будет предоставлять какую-либо информацию. "Поэтому он попросил нас покинуть территорию колонии", - добавила Денисова.

"Я позвонила уполномоченной по правам человека Российской Федерации и жду от нее ответа", - указала украинский омбудсмен.

Ранее в пятницу Денисова прибыла в Салехард. "Этот город в 22 км от Лабытнанги, где содержат Олега Сенцова. Сейчас направляют именно туда", - написала она в соцсети в пятницу утром.

Позднее стало известно, что омбудсмен уже прибыла в колонию и ждет встречи с руководством исправительного учреждения.

Тем временем уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в пятницу, что ее украинская коллега Л.Денисова находится в ЯНАО в нарушение достигнутых договоренностей. "Согласно договоренности президентов, два уполномоченных могут посетить граждан, я и Денисова из Украины. Посетить граждан, которые находятся под стражей: я - на Украине, она - здесь. В нарушении нашей договоренности Денисова приехала сейчас в Салехард, где содержится Сенцов", - сказала Москалькова.

По словам омбудсмена, Денисова звонила ей с требованием пустить ее к Сенцову. "Я сейчас запросила у ФСИН письменное подтверждение, в каком он состоянии", - добавила Москалькова.

Как сообщалось, Денисова 14 июня на переговорах в России настаивала на посещении украинского режиссера в ближайшее время и выступила против предложения приехать к нему после 22 июня.

В 2015 году Сенцов, задержанный в Крыму годом ранее, был приговорен к 20 годам колонии строгого режима за создание на территории полуострова террористического сообщества. Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь". 14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.