Фигуранта "дела Бабченко" Пивоварника заподозрили в подготовке теракта

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Совладельцу ООО "Киевская консалтинговая группа" Вячеславу Пивоварнику, который фигурирует в деле об организации попытки убийства журналиста Аркадия Бабченко, сообщили о подозрении по статье "организация и подготовка террористического акта", сообщил заместитель начальника главного следственного управления Службы безопасности Украины Богдан Тиводар.

"Досудебным расследованием установлено, что вместе с гражданином Украины Борисом Германом к организации террористических актов причастен гражданин Украины Пивоварник Вячеслав Александрович", - заявил Тиводар на брифинге в пятницу в Киеве.

По словам представителя СБУ, именно эти два лица вступили в сговор с представителями спецслужб РФ для организации терактов на территории Украины.

"8 июня гражданину Украины Пивоварнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 14, частью 3 статьи 27, частью 3 статьи 258 Уголовного кодекса Украины, то есть организация и подготовка к теракту. В настоящее время проводятся следственные и розыскные мероприятия, направленные на установление конкретного местонахождения подозреваемого на территории РФ", - сообщил представитель СБУ.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в организации попытки убийства журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман назвал Вячеслава Пивоварника якобы отвечающим в некоем "частном фонде Путина" за беспорядки в Украине.

Согласно данным Госреестра, Пивоварнику и Герману принадлежит по 11% акций ООО "Киевская консалтинговая группа".

По словам Германа, в настоящее время Пивоварник проживает в Москве, однако в Госреестре он продолжает числиться не только совладельцем ряда других украинских предприятий, но, в отдельных случаях, их руководителем.

В частности, в ООО "Теленткэпитал" (Киев) Пивоварник, зарегистрированный в Киеве, владеет 100% и является главой компании. Он также руководит ООО "Общественная служба безопасности Украины" (Киев), которым на паритетных началах владеет с Сергеем Деевым.

Как сообщалось, вечером 29 мая 2018 года появилась информация об убийстве журналиста Бабченко, но на следующий день глава СБУ Василий Грицак заявил, что это было частью спецоперации украинских правоохранителей, направленной на предотвращение покушения на журналиста.

Глава СБУ сообщил о задержании в Киеве в среду, 30 мая, организатора "убийства" Бабченко, им оказался исполнительный директор ООО "Украинско-немецкое совместное предприятие (УНСП) "Шмайсер" (Вишневое, Киевская обл.) Борис Герман. Всего организатор преступления готовил устранение 30 человек в Украине по заказу российских спецслужб.

1 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что "любые утверждения о возможной причастности России к инсценировке (убийства Бабченко) является ни чем иным как инсинуацией и не соответствует действительности". Его также попросили прокомментировать показания подозреваемого в организации покушения на Бабченко Бориса Германа, который утверждает, что за этим покушением стоит человек, который якобы работает "в приватном фонде Владимира Путина". "Конечно, никаких таких фондов в России не существует", - заявил Песков.