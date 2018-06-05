Главные новости
В миреПремьер Италии выступил за пересмотр санкций в отношении РФВ РоссииМЧС отменит собственный запрет на проверки среднего бизнесаВ РоссииЖаров останется главой Роскомнадзора
В России "Убийство" Аркадия Бабченко

СБУ назвала "тайной следствия" список из 47 потенциальных жертв российских спецслужб

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В Службе безопасности Украины заявили, что никому не передавали список из 47 журналистов и блогеров, которые, как утверждает украинская сторона, могут стать потенциальными жертвами российских спецслужб.

"СБУ никому ничего не передавала. Список является тайной следствия. Поэтому я с ним не знакома и не могу комментировать его аутентичность", - сказала "Интерфаксу" во вторник спикер СБУ Елена Гитлянская.

Ранее в этот день интернет-издание "Страна.UA" обнародовало список из 47 журналистов и блогеров, которые якобы могли быть потенциальными жертвами российских спецслужб наряду с журналистом Аркадием Бабченко, чье "убийство" было инсценировано 29 мая украинскими спецслужбами.

1 июня генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что при расследовании покушения на жизнь журналиста Аркадия Бабченко следствие прибегло к имитации его убийства, что позволило получить важные доказательства связей задержанного организатора с российскими спецслужбами, а также более точную информацию касательно предполагаемых целей покушений.

В миреВласти Украины предупредили журналистов Ганапольского и Евгения Киселева о покушенияхЧитать подробнее

"В результате этой оперативной комбинации следствие получило список из 47(!) человек, которые могли быть следующими жертвами террористов. Преимущественно, это известные украинские и экс-российские журналисты... Они уведомлены об опасности и организуется их защита", - написал Луценко в фейсбуке.

Позднее Луценко в эфире "Радио НВ" сообщил, что на встрече фигурантов списка с украинскими правоохранителями присутствовали 17 человек, которым предложили попросить об охране. Генпрокурор отметил, что все 17 человек подписали согласие о неразглашении.

Информация об убийстве российского журналиста Бабченко в Киеве появилась вечером 29 мая. Однако уже на следующий день глава СБУ Василий Грицак заявил, что это сообщение было частью спецоперации украинских правоохранителей, направленной на предотвращение покушения на журналиста. Он сообщил о задержании в Киеве 30 мая организатора "убийства" Бабченко - исполнительного директора ООО "Украинско-немецкое совместное предприятие (УНСП) "Шмайсер" Бориса Германа. Утверждалось, что организатор преступления готовил устранение на Украине 30 человек по заказу российских спецслужб.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Украина, СБУ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
В деле о российских иконах оказалось два фигурантаВ деле о российских иконах оказалось два фигуранта
Помимо Гордона Лэнктона, в вывозе икон обвинили бывшего директора частного московского одноименного музея Елену КнязевуПодробнее
 МЧС отменит собственный запрет на проверки среднего бизнесаМЧС отменит собственный запрет на проверки среднего бизнеса
Теперь от ежегодных плановых проверок будет защищен только малый бизнесПодробнее
 Огонь в казанском торговом центре перекинулся на второй этажОгонь в казанском торговом центре перекинулся на второй этаж
Пожар не удается потушить более четырех часовПодробнее
 Жаров останется главой РоскомнадзораЖаров останется главой Роскомнадзора
Об этом в кулуарах IT-форума заявил глава Минцифры Константин НосковПодробнее
Украинца Сущенко приговорили в Москве к 12 годам колонии за шпионажУкраинца Сущенко приговорили в Москве к 12 годам колонии за шпионаж
Киев и защита осужденного считают, что он стал жертвой провокацииПодробнее
 Путин подписал закон о контрсанкцияхПутин подписал закон о контрсанкциях
В мае закон о контрмерах против "недружественных государств" был принят Госдумой и одобрен СовфедомПодробнее
 Кудрин обещал представления "почти всем министрам" за нарушения при исполнении госпрограммКудрин обещал представления "почти всем министрам" за нарушения при исполнении госпрограмм
По словам главы Счетной палаты, почти в каждом министерстве и ведомстве есть недочеты в исполнении госпрограмм и финансовые нарушенияПодробнее
 Путин назвал внутриполитическую борьбу в США помехой для встречи с ТрампомПутин назвал внутриполитическую борьбу в США помехой для встречи с Трампом
Президент выразил надежду, что предотвращение гонки вооружений будет обсуждаться между лидерами РФ и США личноПодробнее
 Авиакомпания "Победа" уволила двух пилотов за пьянствоАвиакомпания "Победа" уволила двух пилотов за пьянство
Сотрудники пытались вылететь из Сургута в Махачкалу в нетрезвом состоянииПодробнее
 Авиакомпании резко сократили число рейсов в КрымАвиакомпании резко сократили число рейсов в Крым
Среди факторов сокращения - резкий рост аэропортовых тарифов в Симферополе, а также открытие Крымского мостаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 4 июня6 фото
04 июня
Фотохроника 4 июня
Фотохроника 1 июня5 фото
01 июня
Фотохроника 1 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПремьер Италии выступил за пересмотр санкций в отношении РФВ РоссииМЧС отменит собственный запрет на проверки среднего бизнесаВ РоссииЖаров останется главой РоскомнадзораВ РоссииОгонь в казанском торговом центре перекинулся на второй этажЭкономика"Нафтогаз" сообщил об аресте голландских активов "Газпрома"ЭкономикаВладимир Лисин стал лидером рейтинга богатейших россиян по версии Bloomberg

Президент Австрии заявил о дороговизне американского СПГ по сравнению с российским газом

Россия - Турция. Онлайн

Россия - Турция. ОнлайнФутболисты сборной России проводят последний контрольный матч перед стартом ЧМ-2018 Подробнее

Экс-владелец "Хромой лошади" опроверг сообщения о своем избиении сотрудниками колонии

Назван стартовый состав сборной России на матч с Турцией

Координатора штаба Навального в Петербурге арестовали на 25 суток

Сенцов попросил лидеров G7 вспомнить и о других заключенных в РФ украинцах

Пожар в Чернобыльской зоне охватил 10 гектаров леса

КС заявил, что арест за повторное нарушение правил митинга не нарушает Конституцию

УЕФА запретил "Спартаку" продавать билеты на две гостевые игры еврокубков

Летевший из Китая во Францию самолет сел в Нижневартовске из-за заболевшего ребенка

Александр Кержаков: уверен, что сборная России выйдет в плей-офф

Александр Кержаков: уверен, что сборная России выйдет в плей-оффЛучший бомбардир в истории сборной РФ оценил "Интерфаксу" ее перспективы на ЧМ-2018, рассказал о работе с молодежью и объяснил, почему не интересуется политикой Подробнее

СПЧ попросил Колокольцева проверить задержание в Москве инвалида-аутиста

Экс-премьера Киргизии арестовали по делу о коррупции

СБУ назвала "тайной следствия" список из 47 потенциальных жертв российских спецслужб

В деле о российских иконах оказалось два фигуранта

В деле о российских иконах оказалось два фигурантаПомимо Гордона Лэнктона, в вывозе икон обвинили бывшего директора частного московского одноименного музея Елену Князеву Подробнее

Песков объяснил перемещение Путина на "Мерседесе" нехваткой "Кортежей"

Мошенников поймали за интернет-продажу несуществующих билетов на ЧМ-2018

Инфляция в РФ в мае составила 0,4%

Кабмин РФ в 2019 году введет возвратный акциз на нефть и повысит пошлины на топливо

"Арктическая ложбина" принесла в центральную Россию холод, ветер и дожди

Украина решила опубликовать документы по аварии на Чернобыльской АЭС

Летевший из Китая во Францию самолет сел в РФ из-за плохого самочувствия ребенка

Потребительские цены на бензин в РФ выросли на 5,6% в мае после 1% в апреле

Художественные работы Шойгу показали на выставке в Туве

Комитет Госдумы отклонил идею Милонова регистрировать детей в соцсетях с разрешения родителей

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru