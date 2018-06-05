СБУ назвала "тайной следствия" список из 47 потенциальных жертв российских спецслужб

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В Службе безопасности Украины заявили, что никому не передавали список из 47 журналистов и блогеров, которые, как утверждает украинская сторона, могут стать потенциальными жертвами российских спецслужб.

"СБУ никому ничего не передавала. Список является тайной следствия. Поэтому я с ним не знакома и не могу комментировать его аутентичность", - сказала "Интерфаксу" во вторник спикер СБУ Елена Гитлянская.

Ранее в этот день интернет-издание "Страна.UA" обнародовало список из 47 журналистов и блогеров, которые якобы могли быть потенциальными жертвами российских спецслужб наряду с журналистом Аркадием Бабченко, чье "убийство" было инсценировано 29 мая украинскими спецслужбами.

1 июня генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что при расследовании покушения на жизнь журналиста Аркадия Бабченко следствие прибегло к имитации его убийства, что позволило получить важные доказательства связей задержанного организатора с российскими спецслужбами, а также более точную информацию касательно предполагаемых целей покушений.

"В результате этой оперативной комбинации следствие получило список из 47(!) человек, которые могли быть следующими жертвами террористов. Преимущественно, это известные украинские и экс-российские журналисты... Они уведомлены об опасности и организуется их защита", - написал Луценко в фейсбуке.

Позднее Луценко в эфире "Радио НВ" сообщил, что на встрече фигурантов списка с украинскими правоохранителями присутствовали 17 человек, которым предложили попросить об охране. Генпрокурор отметил, что все 17 человек подписали согласие о неразглашении.

Информация об убийстве российского журналиста Бабченко в Киеве появилась вечером 29 мая. Однако уже на следующий день глава СБУ Василий Грицак заявил, что это сообщение было частью спецоперации украинских правоохранителей, направленной на предотвращение покушения на журналиста. Он сообщил о задержании в Киеве 30 мая организатора "убийства" Бабченко - исполнительного директора ООО "Украинско-немецкое совместное предприятие (УНСП) "Шмайсер" Бориса Германа. Утверждалось, что организатор преступления готовил устранение на Украине 30 человек по заказу российских спецслужб.