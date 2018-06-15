В России

Набиуллина нашла плюсы для рынка труда от повышения пенсионного возраста

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Повышение пенсионного возраста в целом окажет положительное влияние на рынок труда, считает председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Банк России ранее не раз среди инфляционных рисков отмечал риски со стороны рынка труда. В марте 2018 года в пресс-релизе о решении по ключевой ставке регулятор обращал внимание на то, что динамика заработных плат и безработицы создает предпосылки для возможного усиления проинфляционного давления.

В РоссииПравительство предложило начать повышать пенсионный возраст с 2019 годаПравительство предложило начать повышать пенсионный возраст с 2019 годаЧитать подробнее

"В значительной мере принятое вчера решение (о повышении пенсионного возраста - ИФ) окажет положительное влияние на рынок труда, больше будет людей, которые будут заняты в экономике. Но, конечно, для того, чтобы в целом избежать дефицита рынка труда, учитывая демографическую ситуацию, нужно, прежде всего, заниматься повышением производительности труда", - сказала Набиуллина на брифинге.

Также, по ее мнению, значимыми факторами является географическая мобильность населения и готовность граждан к изменению профессий и места работы.

"Мы сейчас считаем, что безработица у нас находится на достаточно низком уровне, близком к равновесному. Но этот равновесный уровень в некоторых странах меньше, и у нас он может быть меньше, если будут эти структурные узкие места разрешены", - добавила глава ЦБ.

Правительство РФ предложило поэтапно повышать пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: ЦБ, Банк России, Эльвира Набиуллина
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Матвиенко исключила повышение НДС за счет гражданМатвиенко исключила повышение НДС за счет граждан
Спикер Совфеда уверена, что малообеспеченные россияне не почувствуют двухпроцентного роста ставкиПодробнее
 Чайка снова выступил за создание единого Следственного комитета при прокуратуреЧайка снова выступил за создание единого Следственного комитета при прокуратуре
Следственный комитет оформился как самостоятельное ведомство в 2011 годуПодробнее
 Песков прокомментировал обещание Путина не повышать пенсионный возрастПесков прокомментировал обещание Путина не повышать пенсионный возраст
Пресс-секретарь отметил, что с 2005 года ситуация в стране измениласьПодробнее
 Застреливший бывшую жену житель Новокузнецка покончил с собойЗастреливший бывшую жену житель Новокузнецка покончил с собой
Мужчина выстрелил в экс-супругу на крыльце офисного здания, после чего забаррикадировался в немПодробнее
Гражданская жена полковника Захарченко подала в суд на банкГражданская жена полковника Захарченко подала в суд на банк
Ей не дают распоряжаться ценными бумагами, срок ареста которых истек в начале весныПодробнее
 Аресты экс-руководителей МЧС и стройнадзора Кузбасса признаны законнымиАресты экс-руководителей МЧС и стройнадзора Кузбасса признаны законными
Александра Мамонтова продержат под арестом до конца июля, Танзилю Комкову - до конца августаПодробнее
 Застройщик заявил о сокращении срока строительства домов во ВладивостокеЗастройщик заявил о сокращении срока строительства домов во Владивостоке
Строители гарантировали сроки после жалобы дольщиков президенту на Прямой линииПодробнее
 Достойную старость оплатят годами работы и повышенным НДС. ОбобщениеДостойную старость оплатят годами работы и повышенным НДС. Обобщение
В вопросе повышения пенсионного возраста появилась ясностьПодробнее
 Владельца волгоградской лодочной станции арестовали по делу о затонувшем катамаранеВладельца волгоградской лодочной станции арестовали по делу о затонувшем катамаране
Леонид Жданов не признает вину, настаивая, что на станции проводится только визуальный осмотр судоводителейПодробнее
 Володин сообщил о планах установить административное наказание за исполнение санкцийВолодин сообщил о планах установить административное наказание за исполнение санкций
Спикер Госдумы отметил, что обсуждение варианта документа ко второму чтению продолжаетсяПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Празднование Ураза-байрама в Москве7 фото
15 июня
Празднование Ураза-байрама в Москве
Фотохроника 14 июня6 фото
14 июня
Фотохроника 14 июня
Россия - Саудовская Аравия8 фото
14 июня
Россия - Саудовская Аравия
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПесков прокомментировал обещание Путина не повышать пенсионный возрастВ миреТрамп заявил, что Обама упустил КрымЭкономикаСША официально объявили о введении пошлин на товары из КитаяВ миреWSJ сообщил о желании Макрона сделать французский основным языком ЕССпортЦСКА сыграет с "Локомотивом" в матче за Суперкубок России по футболуЭкономикаБанк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%

Канадский музыкант засудил бывшую подругу за удаленное письмо о стипендии

Лучшие фото недели

Лучшие фото недели10 фото

Перуанскую болельщицу задержали на Красной площади за карманную кражу

Набиуллина нашла плюсы для рынка труда от повышения пенсионного возраста

В Туле снесли полтора десятка незаконных построек цыган

ФАС предварительно разрешила Japan Tobacco купить "Донской табак"

Криштиану Роналду получил два года тюрьмы условно за уклонение от налогов

Сборная Уругвая выиграла у Египта в матче ЧМ-2018

Сборная Уругвая выиграла у Египта в матче ЧМ-2018Южноамериканская команда вырвала победу на исходе игры Подробнее

ЦБ продлил полномочия УК ФКБС как временной администрации Промсвязьбанка

Фигуранта "дела Бабченко" Пивоварника заподозрили в подготовке теракта

Трамп рассказал о "химии" между ним и Ким Чен Ыном

Трамп заявил, что Обама упустил Крым

Трамп заявил, что Обама упустил КрымРанее Buzzfeed со ссылкой на источники сообщал, что Трамп на саммите G7 назвал Крым российским Подробнее

ЦСКА сыграет с "Локомотивом" в матче за Суперкубок России по футболу

ЦСКА сыграет с "Локомотивом" в матче за Суперкубок России по футболуОбладатель кубка страны "Тосно" прекратил существование на прошлой неделе Подробнее

От прекращения деятельности Polar Tour пострадали около 2 тыс. туристов

Новым директором Гидрометцентра назначен Дмитрий Киктёв

Красовский подал документы для участия в выборах мэра Москвы

Бывший замначальника полиции Черкесска получил 9 лет за избиение до смерти задержанного

"Анжи" подал заявление на выступление в РФПЛ в сезоне-2018/2019

В Казахстане у нелегальных антикваров изъяли картину Пикассо

Россельхознадзор запретил ввоз из Армении животных отряда приматов

Московский арбитраж рассмотрит иск одной из компаний о компенсации за блокировку Telegram

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
AЕгипет Египет0 : 1Матч завершенУругвай УругвайМатч завершенХосе Мария Хименес, 90онлайнBМарокко Марокко– : –18:00И.Р. Иран И.Р. Иран18:00BПортугалия Португалия– : –21:00Испания Испания21:00