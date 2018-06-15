Набиуллина нашла плюсы для рынка труда от повышения пенсионного возраста

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Повышение пенсионного возраста в целом окажет положительное влияние на рынок труда, считает председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Банк России ранее не раз среди инфляционных рисков отмечал риски со стороны рынка труда. В марте 2018 года в пресс-релизе о решении по ключевой ставке регулятор обращал внимание на то, что динамика заработных плат и безработицы создает предпосылки для возможного усиления проинфляционного давления.

"В значительной мере принятое вчера решение (о повышении пенсионного возраста - ИФ) окажет положительное влияние на рынок труда, больше будет людей, которые будут заняты в экономике. Но, конечно, для того, чтобы в целом избежать дефицита рынка труда, учитывая демографическую ситуацию, нужно, прежде всего, заниматься повышением производительности труда", - сказала Набиуллина на брифинге.

Также, по ее мнению, значимыми факторами является географическая мобильность населения и готовность граждан к изменению профессий и места работы.

"Мы сейчас считаем, что безработица у нас находится на достаточно низком уровне, близком к равновесному. Но этот равновесный уровень в некоторых странах меньше, и у нас он может быть меньше, если будут эти структурные узкие места разрешены", - добавила глава ЦБ.

Правительство РФ предложило поэтапно повышать пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин.