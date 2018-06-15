Основной акционер переизбрал Павлову гендиректором "Эха Москвы"

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Собрание акционеров "Эха Москвы" в пятницу переизбрало гендиректора радиостанции Екатерину Павлову, сообщил "Интерфаксу" главный редактор "Эха" Алексей Венедиктов.

"Сегодня состоялось собрание акционеров, на котором была переизбрана на своем посту госпожа Павлова", - сказал Венедиктов.

При этом он отметил, что за ее кандидатуру проголосовал основной акционер радиостанции - "Газпром-медиа холдинг", которому принадлежит 66% компании.

"Мы голосовали против", - отметил Венедиктов, уточнив, что остальные 34% "Эха Москвы" принадлежат компании, 49% которой контролирует Венедиктов.

По его словам, 28 июня Павлова должна будет представить ежегодный отчет, и именно тогда миноритарные акционеры вновь поставят вопрос о целесообразности пребывания ее на этом посту.

"Мы будем голосовать против", - добавил Венедиктов.

Недавно тема финансирования радиостанции "Эхо Москвы" была затронута президентом РФ Владимиром Путиным во время его "прямой линии" 7 июня. В частности, отвечая на вопрос телезрителя, когда госкомпания прекратит финансировать "Эхо Москвы", Путин отметил, что "Газпром" действительно финансирует эту компанию и не вмешивается в редакционную политику, это в том числе свидетельствует и о том, что мы уделяем внимание тому, что называется свободой прессы".

Комментируя эти слова президента, Венедиктов заявил "Интерфаксу": "Что касается финансирования "Газпромом" "Эха" - то я и как главный редактор, и как акционер об этом не уведомлен. И если президент прав (а он информирован), то вопрос к генеральному директору, поставленному в 2014 году покойным Михаилом Лесиным - куда ушли деньги "Газпрома"?".

В свою очередь гендиректор "Эхо Москвы" Екатерина Павлова на вопрос "Интерфакса", известно ли ей о финансировании радиостанции "Газпромом", заявила, что "не комментирует ни слова президента, ни финансовые вопросы ЗАО". "Венедиктов как акционер имеет всю информацию о компании", - добавила она.