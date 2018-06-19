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Поток китайских туристов в Россию за пять лет удвоился

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Поток туристов из Китая в Россию ежегодно увеличивается не менее чем на 20%, заявил заместитель главы Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Николай Королев.

"На протяжении четырех лет не менее 20 процентов роста. Фактически за последние пять лет поток (китайских туристов - ИФ) увеличился в два раза", - сказал Королев журналистам в Хабаровске по итогам осмотра реконструкции набережной реки Амур.

По его словам, привлечь туристов, в частности в Хабаровске, позволяет строительство новых объектов, которые являются частью речного фасада города.

Королев отметил, что в 2018 г. завершается действие федеральной целевой программы по развитию внутреннего и въездного туризма и уже утверждена ее концепция на новый срок.

"В настоящее время утверждена концепция новой программы на 2019-2025 гг. Программа предусматривает также новые инструменты развития туристской отрасли - это не только объекты капитального строительства, но еще поддержка бизнеса, который готов вкладывать средства в создание туристской инфраструктуры", - добавил замглавы Ростуризма.

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Теги: Россия, Китай, Ростуризм
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