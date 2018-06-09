Почти все россияне назвали себя патриотами

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Абсолютное большинство (92%) россиян склонны считать себя патриотами: это больше, чем в марте 2014 года, когда Крым был присоединен к РФ, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в субботу в "Интерфакс".

"За два года патриотические настроения в обществе заметно окрепли: доля россиян, ощущающих себя патриотами страны, в 2018 году составила 92% - максимум за 18 лет - рост с 80% в 2016 г", - отмечают социологи.

В марте 2014 года удельный вес россиян, считавших себя патриотами, составлял 81%. Тогда 40% респондентов на вопрос, патриоты ли они, ответили "да, безусловно", а 41 % - "скорее, да". В 2016 году на этот вопрос уже 46% отвечали - "да, безусловно", 34% -"скорее да".

В ходе последнего опроса уже 51% респондентов дал ответ - "да, безусловно" и 41% - "скорее да".

Почти две трети (59%) россиян считают, что быть патриотом означает "любить свою страну", более трети респондентов (39%) полагают, что это означает "стремиться к изменению положения дел в стране для того, чтобы обеспечить ей достойное будущее", почти каждый пятый опрошенный (19%), что это значит "говорить о своей стране правду, какой бы горькой она ни была".

Руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов, комментируя данные опроса, сказал: "Эволюция патриотизма - это движение от дежурного чувства причастности к осознанному и активному участию в жизни страны. И оно становится все более заметным в нашем обществе - формируется мнение, что недостаточно только испытывать чувство любви к Родине, а нужно действовать во благо страны и ее народа".

"Такие настроения постепенно усиливаются благодаря позиции тех, кого мы можем назвать современными гражданами страны, - это люди, в наибольшей степени, вовлеченные в экономическую и социальную жизнь. Как правило, это граждане в возрасте от 25 до 60 лет с высшим образованием, активно пользующиеся интернетом, но разного уровня доходов и политических пристрастий. Таких людей особенно много среди жителей столиц и крупных городов", - сказал Львов, которого цитирует пресс-служба ВЦИОМ.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 3-4 июня среди 2000 россиян в возрасте 2018 от 18 лет.