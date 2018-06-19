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В России Пенсионная реформа

Ольга Васильева назвала своевременной инициативу повышения пенсионного возраста

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Предложение о поднятии возрастного ценза для выхода на пенсию является "вполне своевременным", заявила в интервью "Интерфаксу" министр просвещения РФ Ольга Васильева.

"Мы живем по пенсионному законодательству 1930 и 1956 гг. После официального установления действующего пенсионного возраста в СССР прошло уже более 60 лет. За этот период трудоспособность не могла не измениться", - сказала Васильева.

Министр напомнила, что с того времени изменились и условия жизни, и ее качество. В том числе, в стране увеличилась продолжительность жизни, стало больше долгожителей.

По ее словам, "самое важное, что все граждане 50-летнего возраста физически и интеллектуально сохранены".

"Трудно себе представить, что 55-летнюю женщину можно назвать так же, как Пушкин в свое время назвал мать Татьяны Лариной: "Очень милая старушка", а ей было меньше 40! Или 60-летнему мужчине сказать: "Ты уже стар и уходи с работы", а ведь сегодня так бывает. Тысячи случаев, когда опытные педагоги вынуждены покинуть свое место в школе по достижению 55-60-летнего возраста! Конечно, замечательно, что билетер в театре - это бывшая учительница, но, я считаю, что она еще может преподавать в школе! И там принести больше пользы", - подчеркнула Васильева.

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Как убеждена министр, Россия оказалась самой ответственной страной, которая сделала все возможное, чтобы отложить это решение, уже состоявшееся во всем мире.

"Затягивая с принятием этих мир, мы можем оказаться в стране, где каждый третий живущий будет пенсионного возраста", - заявила Васильева.

16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Как сообщали в "Единой России", законопроект может быть рассмотрен в первом чтении 19 июля.

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Теги: Ольга Васильева, Минобразования
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