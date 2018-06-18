В Минтруде обещали "серьезную прибавку" к пенсии после реформы

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Пенсии в реальном выражении за пять-шесть лет вырастут в среднем на 8-10% после повышения пенсионного возраста, заявил глава Минтруда Максим Топилин.

"У нас получается, что первое - это каждый год (пенсии - ИФ) будут расти выше, чем инфляция, и за где-то пять-шесть лет, за шесть лет пенсии в реальном выражении, по нашим расчетам, должны вырасти где-то порядка 8-10%", - заявил Топилин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"То есть это серьезная прибавка, такого роста у нас реальных пенсий вообще не было никогда, тем более в последние годы", - добавил министр. Он отметил, что "весь выигрыш здесь, естественно, получат те люди, которые находятся на пенсии". "В противном случае мы просто не сможем ни сбалансировать систему, ни выйти на это улучшение показателей для пенсионеров", - сказал Топилин.

Министр напомнил, что правительство, предлагая пенсионную реформу, ставит перед собой задачу для тех пенсионеров, которые сегодня на пенсии, прибавлять 1 тыс. рублей с учетом текущей инфляции к пенсии каждый год.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что после повышения пенсионного возраста с 2019 года годовой доход пенсионеров должен увеличиться в среднем на 12 тыс. рублей.

Законопроект о повышении пенсионного возраста был одобрен кабинетом министров 14 июня. 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект об изменениях в пенсионной системе.