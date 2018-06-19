Омбудсмены РФ и Украины утвердили "дорожную карту" посещения "удерживаемых лиц"

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и ее украинская коллега Людмила Денисова утвердили дорожную карту посещения заключенных двух стран.

"Несмотря на сложную информационную и гуманитарную обстановку, сложившуюся вокруг процесса наших договорённостей, при личной встрече нам удалось выработать и утвердить "дорожную карту", основанную на принципах взаимности, синхронности и паритетности посещений", - говорится в заявлении Москальковой, распространенном по итогам встречи во вторник.

Российский уполномоченный сообщила, что обменялась с Денисовой списками 34 граждан, которых омбудсмены хотят навестить в местах лишения свободы, и обговорила график посещений.

"Мы обращаемся с письмами о взаимном посещении четырёх заключённых по выбору каждой стороны", - добавила Москалькова.

В понедельник омбудсмены двух стран провели первую встречу, на которой договорились о принципах посещения заключённых. Во вторник Денисова заявила, что достигнутые ранее договоренности не выполнены, назначены новые переговоры омбудсменов Украины и России.

9 июня по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Петром Порошенко.

"Особое внимание уделено вопросам гуманитарного характера, включая обмен удерживаемых лиц. Владимир Путин подчеркнул необходимость незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине", - проинформировала тогда пресс-служба Кремля.

Согласно сообщению, "достигнута договоренность о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских - в России".