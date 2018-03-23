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В Минпромторге РФ пообещали ответные меры на введение США пошлин на сталь и алюминий

Речь идет о возможном ограничении импорта товаров из Соединенных штатов

В Минпромторге РФ пообещали ответные меры на введение США пошлин на сталь и алюминий
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ подготовит список ответных мер в виде ограничений на импорт американских товаров в Россию в ответ на введении США пошлин на сталь и алюминий, заявил "Интерфаксу" статс-секретарь - заместитель главы Минпромторга Виктора Евтухов.

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"Что касается американских пошлин (на сталь и алюминий - ИФ). Мы позицию свою будем готовить, представлять ее в Минэкономразвития и обращаться от страны в ВТО. Наша позиция, что это нарушение. Впервые страна-член ВТО вводит такие пошлины без предварительного расследования, только в интересах национальной безопасности. Это прецедент", - сказал замминистра.

"Мы будем готовить позицию от себя, потому что это наша отрасль и наши предприятия - и они страдают. И будем готовить, наверное, предложения по ответным мерам. Ограничения против американских товаров. Я думаю, что все страны пойдут по этому пути", - подчеркнул Евтухов.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о решении ввести пошлины в 25% на импорт стали и в 10% на импорт алюминия, освободив от этих пошлин ряд стран (РФ в список освобожденных стран не вошла).

Теги: США, Минпромторг РФ
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