"Владивостокский морской торговый порт" оспорит арест счетов по делу Магомедовых

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, входит в контролируемую группой "Сумма" транспортную группу FESCO), банковские счета которого арестованы по делу братьев Магомедовых, оспорит это решение в суде.

"Мы не видим оснований для такого решения, ВМТП не причастен ни к каким правонарушениям, которые могут повлечь за собой подобные меры. Мы будем оспаривать данное решение суда в установленном законом порядке", - сообщили "Интерфаксу" в FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП).

Во вторник Тверской суд Москвы наложил арест на банковские счета ВМТП в рамках уголовного дела против владельца группа "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, обвиняемых в создании преступного сообщества и особо крупных хищениях бюджетных средств.

"По ходатайству следствия обеспечительный арест наложен на денежные средства, находящиеся на различных банковских счетах, которые принадлежат ПАО "Владивостокский морской торговый порт", - сообщила пресс-секретарь Тверского суда Анастасия Дзюрко "Интерфаксу".

На прошлой неделе в рамках уголовного дела в отношении братьев Магомедовых Преображенский суд Москвы санкционировал арест акций входящих в группу "Сумма" ЗАО "Портовый флот" и ПАО "Дальневосточное морское пароходство" - в общей сложности 13 различных компаний, в том числе региональных, "собственником которых, как считает следствие, является группа "Сумма". Постановление было оспорено, однако впоследствии представители компаний отозвали апелляционные жалобы.

Братья Магомедовы, а также бывший гендиректор входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артур Максидов были арестованы с санкции Тверского суда Москвы 31 марта. Им предъявлено обвинение в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате (ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Магомеду Магомедову также инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ). Фигуранты дела все обвинения отрицают.

По версии следствия, бизнесмены организовали хищение бюджетных средств на сумму около 2,5 млрд рублей.

FESCO - один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. Группе "Сумма" принадлежат 32,5% акций ПАО "ДВМП", 23,8% - у GHP Group, 17,4% - у TPG, 4,9% - у East Capital.