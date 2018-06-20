Юристы ВМТП заявили в суде об остановке работы из-за ареста счетов по делу Магомедовых

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Мосгорсуд в среду признал законным арест счетов ПАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП) в рамках уголовного дела в отношении владельца группа "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, обвиняемых в создании преступного сообщества и особо крупных хищениях бюджетных средств, передает корреспондент "Интерфакса".

Адвокат ВМТП заявил в суде, что все счета в настоящее время находятся под арестом, что "практически полностью парализует хозяйственную деятельность компании". По его словам, обеспечительные меры создают "условия невозможности выплаты заработной платы, социальных выплат и пособий, (...) исполнять обязанности крупнейшего налогоплательщика Приморского края, не дает возможность осуществлять расчеты по кредитным договорам с государственными и негосударственными кредитными предприятиями, не дает возможности исполнять обязательства перед контрагентам, в том числе по государственным контрактам, в том числе в интересах министерства обороны".

"Следствие, выходя с соответствующим ходатайством, не учитывало все эти обстоятельства", - подчеркнул юрист.

Другой адвокат, защищающий интересы ВМТП, также обратил внимание суда на то, что "у компании парализован весь бизнес, вся операционная деятельность".

Арест на банковские счета ВМТП был наложен в качестве обеспечительной меры в рамках расследования уголовного дела.

Арест счетов и имущества по делу Магомедовых

Как следует из материалов дела, под арестом в настоящее время находятся денежные средства, которые размещены более чем в десяти банках преимущественно на Дальнем Востоке, в том числе в Сбербанке, Bank of China, Газпром-банке и других. ВМТП входит в группу Fesco, крупнейшим акционером которой является группа "Сумма".

Ранее в рамках уголовного дела в отношении братьев Магомедовых Преображенский суд Москвы санкционировал арест акций входящих в группу "Сумма" ЗАО "Портовый флот" и ПАО "Дальневосточное морское пароходство". Постановление было оспорено, однако впоследствии представители компаний отозвали апелляционные жалобы.

В свою очередь, пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова уточнила, что арест был наложен на 13 различных компаний, в том числе региональных, "собственником которых, как считает следствие, является группа "Сумма". Кроме того, по делу также арестовано движимое и недвижимое имущество обвиняемых.

Братья Магомедовы, а также бывший гендиректор входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артур Максидов были арестованы с санкции Тверского суда Москвы 31 марта. Фигурантам предъявлено обвинение в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате (ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Магомеду Магомедову также инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ). По версии следствия, бизнесмены организовали хищение бюджетных средств на общую сумму около 2,5 млрд. рублей.