Ответные меры РФ в отношении товаров из США на первом этапе оценили в $93 млн

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Стоимость ответных ограничений РФ в отношении товаров из США на первом этапе оценивается на сумму около $93 млн, сообщили "Интерфаксу" в Минэкономразвития.

Как сообщалось, максимальна сумма ответных мер, на которые РФ может ввести ограничения, равна $537,6 млн - во столько был оценен ущерб Россией от ограничений США для российского экспорта стали и алюминия. "537,6 млн долларов- это сумма, в пределах которой мы имеем право ввести балансирующие меры. На первом этапе она меньше - около 93 млн долларов. Эти суммы считаются как суммы дополнительных таможенных пошлин (то есть это не сумма импорта, а сборов от пошлин сверх обычных - ИФ)", - пояснили в Минэкономразвития.

Во вторник глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что РФ введет доппошлины на американские товары в ответ на защитные меры против стали и алюминия.

По его словам, среди товаров, в отношении которых могут быть введены эти пошлины, "строительно-дорожная техника и ряд других элементов, которые Россия импортирует". На уточняющий вопрос, есть ли в этом списке лекарства, Орешкин ответил отрицательно.

Пресс-служба министерства во вторник уточнила, что "окончательный перечень (товаров из США, в отношении которых будут введены доппошлины - ИФ) будет сформирован в ближайшее время - потребуется еще несколько дней".

России 22 мая уведомила ВТО, что ответные ограничения в отношении товаров из США оцениваются на сумму до $537,6 млн, что эквивалентно ущербу от ограничений США для российского экспорта стали и алюминия, говорилось в уведомлении РФ, опубликованном на сайте ВТО.

Указ президента США Дональда Трампа о введении пошлины на импорт стали в размере 25% и пошлины на импорт алюминия в 10% вступил в силу 23 марта.