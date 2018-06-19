Вашингтон рассмотрит возможность приостановить выполнение ДРСМД

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - США не будут следовать обязательствам по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), если Россия в течение года не вернется к полному выполнению соглашения, говорится в принятом Сенатом Конгресса США законопроекте о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год.

"В свете существенных нарушений ДРСМД Российской Федерацией США имеют правовые основания приостановить действие ДРСМД в полном объеме или частично до тех пор, пока РФ будет продолжать существенно нарушать положения ДРСМД", - говорится в документе.

Отмечается, что Вашингтон "будет принимать меры, побуждающие РФ вернуться к соблюдению Договора".

Согласно документу, в течение 120 дней после вступления в силу закона президент США должен будет представить доклад с перечнем лиц, ответственных за нарушение Договора Россией. Доклад должен быть открытым, но при этом может содержать засекреченные приложения.

"Если президент не подтвердит соответствующим комитетам Конгресса, что РФ вернулась к полному и поддающемся проверке соблюдению ДРСМД в течение одного года с момента вступления в силу настоящего закона, ограничения, установленные статьей 6 ДРСМД, больше не будут обязательными для США в соответствии с законодательством США", - подчеркивается в законопроекте.

В понедельник сенат Конгресса США большинством голосов принял законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год в размере $716 миллиардов, который нацелен на укрепление вооруженных сил США.

"За" проект документа проголосовали 85 сенаторов, десять высказались "против".

Законопроект предусматривает крупнейшее за десятилетие повышение зарплат военнослужащим, увеличение числа военных кораблей, единиц военной авиации, а также военного контингента.