В мире

Вашингтон рассмотрит возможность приостановить выполнение ДРСМД

США собираются требовать от России полностью соблюдать Договор

Вашингтон рассмотрит возможность приостановить выполнение ДРСМД
Фото: ТАСС, Антон Новодережкин

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - США не будут следовать обязательствам по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), если Россия в течение года не вернется к полному выполнению соглашения, говорится в принятом Сенатом Конгресса США законопроекте о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год.

"В свете существенных нарушений ДРСМД Российской Федерацией США имеют правовые основания приостановить действие ДРСМД в полном объеме или частично до тех пор, пока РФ будет продолжать существенно нарушать положения ДРСМД", - говорится в документе.

Отмечается, что Вашингтон "будет принимать меры, побуждающие РФ вернуться к соблюдению Договора".

Согласно документу, в течение 120 дней после вступления в силу закона президент США должен будет представить доклад с перечнем лиц, ответственных за нарушение Договора Россией. Доклад должен быть открытым, но при этом может содержать засекреченные приложения.

"Если президент не подтвердит соответствующим комитетам Конгресса, что РФ вернулась к полному и поддающемся проверке соблюдению ДРСМД в течение одного года с момента вступления в силу настоящего закона, ограничения, установленные статьей 6 ДРСМД, больше не будут обязательными для США в соответствии с законодательством США", - подчеркивается в законопроекте.

В понедельник сенат Конгресса США большинством голосов принял законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год в размере $716 миллиардов, который нацелен на укрепление вооруженных сил США.

"За" проект документа проголосовали 85 сенаторов, десять высказались "против".

Законопроект предусматривает крупнейшее за десятилетие повышение зарплат военнослужащим, увеличение числа военных кораблей, единиц военной авиации, а также военного контингента.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США, Россия, ДРСМД
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Вашингтон рассмотрит возможность приостановить выполнение ДРСМДВашингтон рассмотрит возможность приостановить выполнение ДРСМД
США собираются требовать от России полностью соблюдать ДоговорПодробнее
 Пекин подтвердил факт визита Ким Чен Ына в КитайПекин подтвердил факт визита Ким Чен Ына в Китай
Глава КНДР посетит Китай 19-20 июняПодробнее
 Осужденный в США летчик Ярошенко заявил о худших условиях содержания в новой тюрьмеОсужденный в США летчик Ярошенко заявил о худших условиях содержания в новой тюрьме
По словам Ярошенко, состояние его здоровья ухудшается с каждым днемПодробнее
 Трамп поручил Пентагону приступить к созданию военно-космических силТрамп поручил Пентагону приступить к созданию военно-космических сил
Президент США потребовал не допустить превосходства России и Китая в космической сфереПодробнее
Telegram подал в ЕСПЧ жалобу на блокировку мессенджера в РоссииTelegram подал в ЕСПЧ жалобу на блокировку мессенджера в России
Юристы также намерены продолжать обжалование в российских судахПодробнее
 ЕС продлил антироссийские санкции из-за КрымаЕС продлил антироссийские санкции из-за Крыма
Пакет ограничительных мер будет действовать еще годПодробнее
 Украина намерена создать в ЕС группу в целях остановки Nord Stream 2Украина намерена создать в ЕС группу в целях остановки Nord Stream 2
Киев также предложил Германии создать консорциум по управлению газотранспортной системой УкраиныПодробнее
 Появилась информация о жертвах землетрясения в ЯпонииПоявилась информация о жертвах землетрясения в Японии
Речь идет о двух погибшихПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Последствия землетрясения в Японии6 фото
18 июня
Последствия землетрясения в Японии
Фотохроника 15 июня6 фото
15 июня
Фотохроника 15 июня
Лучшие фото недели10 фото
15 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреТрамп поручил Пентагону приступить к созданию военно-космических силСпортСборная Англии по футболу победила команду Туниса в матче ЧМ-2018В РоссииВ Кремле прокомментировали сбор подписей против пенсионной реформыВ РоссииСнятые с поезда в Волгоград британские болельщики выпивали и дебоширилиВ РоссииУмер отбывавший наказание в колонии основатель МособлбанкаВ миреTelegram подал в ЕСПЧ жалобу на блокировку мессенджера в России

Источник сообщил о планах возобновить производство самолета Ан-124 "Руслан" в РФ

Вашингтон рассмотрит возможность приостановить выполнение ДРСМД

Вашингтон рассмотрит возможность приостановить выполнение ДРСМДСША собираются требовать от России полностью соблюдать Договор Подробнее

Вылетевший на Камчатку Boeing вернулся в Новосибирск из-за столкновения с птицей

Трамп пригрозил Китаю очередным масштабным повышением пошлин

Пекин подтвердил факт визита Ким Чен Ына в Китай

Пекин подтвердил факт визита Ким Чен Ына в КитайГлава КНДР посетит Китай 19-20 июня Подробнее

Посольство РФ в США назвало недопустимыми заявления Госдепа о политзаключенных в России

Российские дипломаты призвали отпустить Бута и Ярошенко Подробнее

Осужденный в США летчик Ярошенко заявил о худших условиях содержания в новой тюрьме

Осужденный в США летчик Ярошенко заявил о худших условиях содержания в новой тюрьмеПо словам Ярошенко, состояние его здоровья ухудшается с каждым днем Подробнее

Два человека скончались в результате стрельбы в шведском Мальме

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
FШвеция Швеция1 : 0Матч завершенРеспублика Корея Республика КореяМатч завершенГранквист (65, с пенальти)подробнееGБельгия Бельгия3 : 0Матч завершенПанама ПанамаМатч завершенМертенс (47), Лукаку (69, 75)подробнееGТунис Тунис1 : 2Матч завершенАнглия АнглияМатч завершенКейн (11, 90+1) - Сасси (35, с пенальти)подробнее