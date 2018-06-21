Правительство опубликовало поправки об упрощении процедуры возмещения НДС

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ опубликовало поправки в Налоговой кодекс, предусматривающие снижение требований и расширение практики применения упрощенного порядка возмещения НДС. Эта мера, по замыслу чиновников, должна отчасти компенсировать бизнесу повышение ставки этого налога с 18% до 20% с 2019 года.

Поправки вносятся к депутатскому законопроекту, уже принятому в первом чтении 6 декабря (проект ФЗ №249505-7 "О внесении изменений в часть первую и часть вторую НК РФ"), следует из сообщения пресс-службы правительства.

Кроме того, поправки предусматривают сокращение сроков камеральной проверки по НДС, отмену контроля за трансфертным ценообразованием по сделкам внутри страны, исключение движимого имущества из объекта налогообложения по налогу на имущество организаций, а также отмену безусловного права субъектов РФ на снижение базовой ставки налога на прибыль, зачисляемого в региональные бюджеты, на 4,5 процентных пункта для отдельных категорий налогоплательщиков.

Еще одна норма, которая также была анонсирована Минфином при объявлении решения повысить НДС - ликвидация института консолидированных групп налогоплательщиков (КГН) с 2023 года.

С момента вступления поправок в силу налоговые органы не будут регистрировать договоры о создании КГН и присоединении к существующим группам новых организаций (а договоры, зарегистрированные в 2018 году до вступления в силу поправок, будут считаться незарегистрированными).

16 июня премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроектов об изменениях в в законодательстве о налогах и сборах. Предполагается, что новая ставка НДС будет действовать с 1 января 2019 года.

Как заявила ранее председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, инфляция в России находится на низком уровне, что дает возможность спокойно пройти повышение ставки НДС с 18% до 20%.