Главные новости
21июняВ миреЧто случилось этой ночью: четверг, 21 июняВ миреТрамп объявил о стремлении "поладить" с РоссиейВ РоссииВерховный суд РФ определил уважительные причины для переноса митингов
В России

Крокодила Гену, жившего в мясном отделе камчатского рынка, отправят в зоопарк

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Крокодила по кличке Гена, прожившего девять лет в террариуме мясного отдела рынка ООО "Камчатпромтовары" в Петропавловске-Камчатском, пытаются определить в местный зоопарк из-за назойливых посетителей, переживающих за здоровье рептилии, сообщил агентству "Интерфакс" директор рынка Владимир Коптюх.

"Крокодил появился у нас на рынке в 2009 году. Его подарили одному нашему учредителю на день рождения. Он сначала держал крокодила дома, потом принес на рынок, где мы ему сделали террариум. В одном отделе рынка был аквариум с рыбками, в другом - жил крокодил. Экзотика", - пояснил директор рынка.

По его словам, руководство рынка заключило договор с местной специализированной компанией, которая занимается уходом за такими животными. Эта компания регулярно кормила крокодила, чистила террариум, меняла воду, камни и декорации. Кормили его гребешком, свежей рыбой, говядиной.

Гена стал главной достопримечательностью и символом рынка. Местные жители и гости приходили сюда, чтобы сделать памятное фото на фоне крокодила. За эти годы Гена подрос с 40 см до 2,2 м.

"Спокойный крокодил, нормальный такой, как в мультике. Никто от него не пострадал", - охарактеризовал Коптюх экзотического питомца рынка.

Однако сердобольные граждане, несмотря на табличку с просьбой не кормить крокодила, поднимали крышку террариума и пытались набросать туда рыбу и куски мяса.

Но две недели назад Гена исчез, посетители рынка начали высказывать гипотезы, о том, что "живодеры пустили его на шашлык, а из его кожи сшили сапоги".

Директор рынка успокаивает всех интересующихся, уверяя, что "крокодил жив, здоров и живет пока у хозяина". Переселить экзотического жильца рынка заставило слишком пристальное внимание посетителей и постоянное желанию "улучшить" его жизнь. "Все эти годы люди пишут во все инстанции всякую ерунду про крокодила. Одни пишут, что ему жарко и он задыхается, вторые - ему холодно, третьи - он рот открыл, значит, голодный, четвертые - что он уже сдох. Кто-то написал жалобу, что он болен. Мы свозили его к ветеринару, доктор осмотрел крокодила и написал нам заключение, что Гена здоров, находится в отличной форме, и никаких отклонений у него нет", - уверяет собеседник агентства.

По его словам, все жалобы заканчивались проверками контрольно-надзорных органов на рынке и подготовкой документов для них по здоровью и условиям содержания Геннадия. "Мы устали отвечать на жалобы, нам не нужна дурная слава. Решили отказаться от экзотики и устроить Гену в зоопарк",- рассказал Коптюх.

В настоящее время ведутся переговоры с Елизовским районным зоопарком. В ожидании своего нового "места работы" крокодил живет дома у своего прежнего владельца.

Тем временем продавцы, уставшие отвечать на вопросы покупателей, куда делся Гена, повесили на месте, где находился террариум, табличку с надписью "Крокодил жив, здоров и находится у хозяина".

"Если бы не жалобы, жил бы себе и жил на рынке. Красиво было и детишкам радость посмотреть на него", - печально добавил директор рынка.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Петропавловск-Камчатский
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Советник Трампа по нацбезопасности займется подготовкой встречи президентов США и РФСоветник Трампа по нацбезопасности займется подготовкой встречи президентов США и РФ
Источники в Вашингтоне сообщают, что Джон Болтон может приехать в Москву уже на следующей неделеПодробнее
 Верховный суд РФ определил уважительные причины для переноса митинговВерховный суд РФ определил уважительные причины для переноса митингов
Митинги могут разрешить даже в случае неудобств для посетителей других мероприятийПодробнее
 После поправок в УК РФ досрочно освободятся более 100 тысяч человекПосле поправок в УК РФ досрочно освободятся более 100 тысяч человек
Депутаты ранее приравняли один день в СИЗО к полутора дням в колонииПодробнее
 Обвиняемого в более чем 40 заказных убийствах экстрадировали из Вены в МосквуОбвиняемого в более чем 40 заказных убийствах экстрадировали из Вены в Москву
Аслан Гагиев причастен к убийствам руководителей правоохранительных органов, чиновников и бизнесменовПодробнее
Член правления "Интер РАО" не признала вину в шпионаже в пользу РумынииЧлен правления "Интер РАО" не признала вину в шпионаже в пользу Румынии
Карину Цуркан подозревают в передаче данных о крупных энергетических проектах России за рубежомПодробнее
 ФИФА констатировала рост телеаудитории чемпионата мира 2018 годаФИФА констатировала рост телеаудитории чемпионата мира 2018 года
Интерес к футбольному турниру проявляют во всех уголках планеты, сообщили в Международной федерации футболаПодробнее
 Сотрудников "Интер РАО" допросят по делу подозреваемой в шпионаже Карины ЦурканСотрудников "Интер РАО" допросят по делу подозреваемой в шпионаже Карины Цуркан
Ранее в компании заявили, что она находится в отпускеПодробнее
 Россия объявила торговую войну СШАРоссия объявила торговую войну США
Москва введет доппошлины на американские товары в ответ на меры против стали и алюминия, перечень товаров пока не определенПодробнее
 Навальный подал заявки о проведении акций против повышения пенсионного возрастаНавальный подал заявки о проведении акций против повышения пенсионного возраста
Оппозиционер намерен устроить митинги в городах, где не проводится чемпионат мира по футболуПодробнее
 Пошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения вырастет до 5 тыс. рублейПошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения вырастет до 5 тыс. рублей
Это связано с тем, что государственное финансирование покрывает меньше половины затрат на изготовление таких документовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 20 июня6 фото
20 июня
Фотохроника 20 июня
Скачки и шляпки10 фото
20 июня
Скачки и шляпки
Лучшие фото недели10 фото
15 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: четверг, 21 июняВ миреТрамп объявил о стремлении "поладить" с РоссиейВ РоссииВерховный суд РФ определил уважительные причины для переноса митинговСпортСборная Испании обыграла команду Ирана в матче ЧМ-2018В РоссииПосле поправок в УК РФ досрочно освободятся более 100 тысяч человекВ миреЮлия Тимошенко собралась баллотироваться в президенты Украины в 2019 году

В "Лужниках" нашли пожарные датчики, несущие угрозу системе фиксации гола

Товарные пломбы XV века найдены при перекладке коммуникаций в центре Москвы

Сирийские войска начали операцию на юге страны

Председатель комитета Госдумы Дегтярев выдвинулся кандидатом в мэры Москвы

Болельщики из Китая перепутали Волгоград с Вологдой

Двое абхазских студентов спасли в море девушку, но утонули сами

Болельщик сборной Исландии госпитализирован в Волгограде с инфарктом

Политолог рассказал, как Трамп бросил конфеты Меркель на саммите G7

Госдума приняла закон о поправках в бюджет на 2018 год

На первом месте по объему дополнительно выделенных из бюджета средств оказались автомобилестроители Подробнее

Футбольную рок-оперу представят в Екатеринбурге

Определены сроки ПМЭФ-2019

Рубль снизился к доллару и евро на фоне ситуации с ценами на нефть

Мосгорсуд перенес рассмотрение кассации Генпрокуратуры на приговор Пирумову

Крокодила Гену, жившего в мясном отделе камчатского рынка, отправят в зоопарк

Рынок акций открылся снижением индекса РТС на 0,2% и ростом МосБиржи на 0,1%

Салах опроверг сообщения о конфликте в сборной Египта по футболу

Daimler предупредил о снижении продаж из-за торгового спора США и КНР

В Гродненской области Белоруссии зафиксирована рекордная за 70 лет засуха

Остатки на корсчетах банков в ЦБ 21 июня выросли

Правительство опубликовало поправки об упрощении процедуры возмещения НДС

Советник Трампа по нацбезопасности займется подготовкой встречи президентов США и РФ

Советник Трампа по нацбезопасности займется подготовкой встречи президентов США и РФИсточники в Вашингтоне сообщают, что Джон Болтон может приехать в Москву уже на следующей неделе Подробнее

Создатель Telegram Дуров получил премию Союза журналистов Казахстана

Его наградили за принципиальную позицию против цензуры и вмешательства государства в переписку граждан Подробнее

"Мегафон" впервые в истории показал отрицательный свободный денежный поток

Nasdaq в среду вырос до рекорда вслед за акциями Facebook

"Мегафон" и "Билайн" заморозили бренд "Евросеть"

"Роснефть" пообещала не допустить резкого роста цен на своих АЗС

В Южной Корее сообщили о скором визите Помпео в КНДР

АФК "Система" продала свою 10%-ную долю в индийской Reliance

Нефть Brent подешевела до $74,74 за баррель

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
CДания Дания– : –15:00Австралия Австралия15:00CФранция Франция– : –18:00Перу Перу18:00DАргентина Аргентина– : –21:00Хорватия Хорватия21:00