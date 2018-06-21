Крокодила Гену, жившего в мясном отделе камчатского рынка, отправят в зоопарк

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Крокодила по кличке Гена, прожившего девять лет в террариуме мясного отдела рынка ООО "Камчатпромтовары" в Петропавловске-Камчатском, пытаются определить в местный зоопарк из-за назойливых посетителей, переживающих за здоровье рептилии, сообщил агентству "Интерфакс" директор рынка Владимир Коптюх.

"Крокодил появился у нас на рынке в 2009 году. Его подарили одному нашему учредителю на день рождения. Он сначала держал крокодила дома, потом принес на рынок, где мы ему сделали террариум. В одном отделе рынка был аквариум с рыбками, в другом - жил крокодил. Экзотика", - пояснил директор рынка.

По его словам, руководство рынка заключило договор с местной специализированной компанией, которая занимается уходом за такими животными. Эта компания регулярно кормила крокодила, чистила террариум, меняла воду, камни и декорации. Кормили его гребешком, свежей рыбой, говядиной.

Гена стал главной достопримечательностью и символом рынка. Местные жители и гости приходили сюда, чтобы сделать памятное фото на фоне крокодила. За эти годы Гена подрос с 40 см до 2,2 м.

"Спокойный крокодил, нормальный такой, как в мультике. Никто от него не пострадал", - охарактеризовал Коптюх экзотического питомца рынка.

Однако сердобольные граждане, несмотря на табличку с просьбой не кормить крокодила, поднимали крышку террариума и пытались набросать туда рыбу и куски мяса.

Но две недели назад Гена исчез, посетители рынка начали высказывать гипотезы, о том, что "живодеры пустили его на шашлык, а из его кожи сшили сапоги".

Директор рынка успокаивает всех интересующихся, уверяя, что "крокодил жив, здоров и живет пока у хозяина". Переселить экзотического жильца рынка заставило слишком пристальное внимание посетителей и постоянное желанию "улучшить" его жизнь. "Все эти годы люди пишут во все инстанции всякую ерунду про крокодила. Одни пишут, что ему жарко и он задыхается, вторые - ему холодно, третьи - он рот открыл, значит, голодный, четвертые - что он уже сдох. Кто-то написал жалобу, что он болен. Мы свозили его к ветеринару, доктор осмотрел крокодила и написал нам заключение, что Гена здоров, находится в отличной форме, и никаких отклонений у него нет", - уверяет собеседник агентства.

По его словам, все жалобы заканчивались проверками контрольно-надзорных органов на рынке и подготовкой документов для них по здоровью и условиям содержания Геннадия. "Мы устали отвечать на жалобы, нам не нужна дурная слава. Решили отказаться от экзотики и устроить Гену в зоопарк",- рассказал Коптюх.

В настоящее время ведутся переговоры с Елизовским районным зоопарком. В ожидании своего нового "места работы" крокодил живет дома у своего прежнего владельца.

Тем временем продавцы, уставшие отвечать на вопросы покупателей, куда делся Гена, повесили на месте, где находился террариум, табличку с надписью "Крокодил жив, здоров и находится у хозяина".

"Если бы не жалобы, жил бы себе и жил на рынке. Красиво было и детишкам радость посмотреть на него", - печально добавил директор рынка.