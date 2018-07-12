Слон Карл прооперирован в зоопарке Таллина с участием сорока солдат-срочников

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Таллиннском зоопарке более 60 человек, включая более 40 военнослужащих, приняли в четверг участие в проведении африканскому слону Карлу операции по вскрытию двух абсцессов, сообщает пресс-служба зоопарка.

"На передней ноге Карла уже некоторое время было гнойное образование, то есть абсцесс. Второй абсцесс, поменьше, был на щеке слона", - рассказал директор зоопарка Тийт Маран.

Операция прошла в сотрудничестве с ветеринарами Эстонского университета естественных наук, которых представляла команда из пяти хирургов во главе с завкафедры клинической ветеринарной медицины Александром Семеновым. В операции также участвовал доктор Кобус Раат, который 15 лет проработал в Крюгерском национальном парке ЮАР и имеет опыт в лечении более 1 тыс. слонов.

"В ходе операции мы вскрыли оба абсцесса, очистили раны изнутри и взяли пробы, чтобы уточнить диагноз", - сообщил Семенов после завершения операции.

Директор зоопарка отметил, что "поскольку крупный абсцесс был расположен вблизи правого локтевого сустава слона, был риск, что во время общей анестезии слон ляжет не на тот бок, поэтому было принято решение в пользу анестезии в положении стоя".

"Также был риск, что Карл упадет. Поэтому, чтобы его поднять, на месте дежурил 41 срочнослужащий Сторожевого батальона. Они при необходимости двигали бы весящего 6 тонн слона", - сообщил Маран.

Тем не менее, как отметил Семенов, все прошло по плану. "Слон уснул в правильном положении, и нам не потребовалась помощь срочнослужащих", - пояснил он.

Посетители Таллинского зоопарка теперь некоторое время не смогут увидеть Карла, поскольку ему потребуется не менее недели на то, чтобы прийти в себя после операции.