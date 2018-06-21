КПРФ внесла в Думу законопроект о снижении НДС до 16%

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Группа депутатов от фракции КПРФ внесла на рассмотрение Госдумы альтернативный правительственному законопроект о снижении НДС с 18% до 16% при одновременном повышении с 10% до 26% страховых взносов на пенсионное страхование при превышении предельной базовой величины зарплаты.

Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В настоящее время в законе закреплена регрессивная шкала страховых пенсионных взносов. Тариф для исчисления взноса зависит от получаемой гражданином заработной платы. Если она ниже 85 тыс. рублей в год, то размер тарифа составляет 22%, если выше -10%. КПРФ предлагает при превышении предельной базовой величины годовой заработной платы в размере 85 тыс. рублей в год установить тариф страховых взносов в размере 26%.

"В сочетании со снижением базовой ставки НДС введение прогрессивной шкалы пенсионных взносов позволит перенести налоговую нагрузку с лиц с невысоким уровнем доходов на лиц с высокими доходами", - говорится в пояснительной записке к документу.

По расчетам авторов законопроекта, повышение тарифа страховых взносов при одновременном уменьшении НДС позволит сократить расходы федерального бюджета в 2019 г. на 126,51 млрд руб., в 2020 году - на 93,82 млрд рублей.

Как ранее сообщалось, 16 июня правительство внесло в Думу законопроект о повышении НДС до 20%.

Повысить базовую ставку НДС с действующих 18% до 20% предложил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства 14 июня. При этом он отметил, что все льготы по НДС на основные социально значимые товары и услуги будут сохранены. Предполагается, что новая ставка НДС будет действовать с 1 января 2019 года.