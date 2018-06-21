МИД РФ предупредил о росте числа заболевших лихорадкой Денге в Таиланде

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - МИД РФ сообщил о росте числа заболевших лихорадкой Денге в Таиланде.

"Таиланд - увеличение числа заболевших лихорадкой денге; рекомендуется избегать укусов насекомых и соблюдать рекомендации ВОЗ", - говорится в сообщении ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в твиттере

Как уточняют во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), лихорадка переносится комарами Aedes, инфицированных каким-либо одним из четырех вирусов Денге. Симптомы болезни появляются через 3-14 дней после укуса и варьируются от легкой лихорадки до приводящей к потере трудоспособности высокой температуры, сопровождающейся сильной головной болью, болью в области глаз, мышечной и суставной болью, а также сыпью.

"Специальных противовирусных лекарств от Денге нет. Важно поддерживать гидратацию. Не рекомендуется применять ацетилсалициловую кислоту (например, аспирин) и нестероидные противовоспалительные препараты (например, ибупрофен). Геморрагическая лихорадка денге (высокая температура, боли в области живота, рвота и кровотечения) является осложнением с потенциальным летальным исходом, развивающимся преимущественно у детей", - говорится в сообщении ВОЗ.

Вспышка Денге в Таиланде длится уже несколько месяцев. На острове Пхукет с начала года были инфицированы 350 человек, в апреле там умер российский турист из Барнаула, который заразился после укуса комара, а затем впал в кому. В июне у троих жителей Дальнего Востока, вернувшихся из Таиланда, обнаружили вирус Денге.