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Аристархова сняли с должности первого заместителя министра культуры

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от должности первого замминистра культуры Владимира Аристархова, говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства РФ.

Аристархов занимался координацией и контролем деятельности департамента науки и образования, а также вопросами информатизации отрасли культуры.

Владимир Аристархов, экономист по основному образованию, пришел в министерство культуры в 2012 году советником министра, вскоре возглавил департамент контроля и кадров . В мае 2013 года стал первым замом Владимира Мединского.

Находясь на этом посту Аристархов сообщил, что не считает проявлением цензуры отмену проката комедии "Смерть Сталина". Осенью 2016 года он оценил фотовыставку "Джок Стерджес. Без смущения" как нарушающую принятые в обществе законы нравственности, действия ее организаторов назвал сознательной провокацией.

Между тем подвергшийся критике со стороны православных организаций фильм Алексея Учителя "Матильда" замминистра оценил как "хороший и сильный". Он сам подписал прокатное удостоверение картине летом 2017 года, после того как посмотрел его.

В октябре 2016 года министру Мединскому пришлось принести извинения лично Константину Райкину "за оскорбительные выражения и тон Аристархова, которые тот позволил себе в адрес худрука "Сатирикона" на заседании в Общественной палате 17 октября". Как сообщали СМИ, Райкин сказал, что искусство не нуждается в цензуре. В ответ Аристархов обвинил Райкина в том, что тот за счет государства ставит спектакли, который не принимает зритель.

В октябре 2016 года премьер-министр РФ Медведев наложил на Аристархова дисциплинарное взыскание в связи с неточностями в заполнении декларации о доходах. В августе 2017 года взыскание было снято в связи с исправлением ошибок.

Летом 2016 года по запросу нескольких депутатов Госдумы следователи проверили действия Аристархова, но не выявили в них состава преступления. Поводом стал имущественный конфликт вокруг площадей Академии хорового искусства Попова на Большой Грузинской улице в Москве.

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Теги: Минкультуры РФ, Владимир Аристархов
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