Валентин Юмашев назначен советником Владимира Путина на общественных началах

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин своим распоряжением назначил Валентина Юмашева советником президента Российской Федерации на общественных началах, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

Юмашев в период 1997-1998 годов возглавлял администрацию президента РФ Бориса Ельцина. Он женат на дочери первого президента России Татьяне Дьяченко.

Кроме того, Путин подписал указ "О должностных лицах Администрации Президента Российской Федерации". Согласно документу, в частности, начальником управления президента по научно-образовательной политике назначена Инна Биленкина, начальником управления протокола - Анна Куликова, начальником управления по внешней политике - Александр Манжосин, начальником управления по внутренней политике - Андрей Ярин, начальником экспертного управления - Владимир Симоненко, начальником управления пресс-службы и информации - Андрей Цыбулин,

Также Путин переназначил Анну Кузнецову уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка. Михаил Казаринов назначен заместителем руководителя протокола президента РФ, Юрий Свиридов - заместителем пресс-секретаря президента РФ.