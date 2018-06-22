Уголовное дело завели по факту взрыва газа в жилом доме в Татарстане

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Следственные органы СКР по Татарстану возбудили уголовное дело по факту взрыва газового баллона в жилом доме в Заинске, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

"Уголовное дело заведено по ст. 238 п."в" ч.2 (Выполнение работ или оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека", - говорится в пресс-релизе.

По предварительной версии, к одной из супружеских пар, проживающей в доме на пятом этаже, приехали в гости внучки. Одна из них решила остаться на улице, а со второй они пошли домой. Когда они открыли дверь, то почувствовали запах газа и в этот же момент произошел хлопок.

"Установлено, что в это время на крыше дома рабочий проводил ремонтные работы по очистке вентиляции. От полученных травм мужчина скончался в больнице. Кроме того, следствием будет рассматриваться версия со слов очевидцев о том, что в одной из квартир проводились работы по установке натяжных потолков", - отмечается в информации следствия.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы.

По данным следствия, в результате взрыва пострадали десять человек, один из них скончался в больнице, трое находятся в реанимации, в том числе восьмилетняя девочка.

Ранее сообщалось, что в жилой многоэтажке в Татарстане в пятницу вечером взорвался газовый баллон. По данным источника, хлопок произошел в 17:13 мск между четвертым и пятым этажами.

Проверку по факту случившегося проводит и прокуратура республики.