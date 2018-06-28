Ученый совет ВШЭ выступил в поддержку "Шанинки"

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Ученый совет Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) выступил в поддержку Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН), ранее лишенной аккредитации Рособрнадзора.

"Ученый совет НИУ ВШЭ обеспокоен отзывом государственной аккредитации МВШСЭН ("Шанинки"). Многолетнее партнерство наших вузов позволяет утверждать, что качество подготовки студентов МВШСЭН отвечает высоким стандартам", - говорится в заявлении, размещенном на сайте университета.

Решение выступить с заявлением в поддержку "Шанинки" было принято на заседании ученого совета ВШЭ 22 июня, пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе ВШЭ. После этого был составлен текст заявления, его поставили на электронное голосование, которое завершилось накануне вечером. "Текст был принят большинством голосов", - отметили в пресс-службе.

Ситуация вокруг "Шанинки", считают во ВШЭ, говорит о проблемах системы государственной аккредитации в стране.

По мнению ученого совета вуза, эта система сыграла свою роль, когда Рособрнадзор боролся с "заведомо профанационными программами" недобросовестных вузов. Однако теперь, когда эта работа подошла к концу, традиционная аккредитация как инструмент все чаще затрагивает инновационные вузы, которые работают "выше уровня государственных стандартов".

"Необходимо в ближайшее время модернизировать эту систему, которая должна быть направлена в равной степени на борьбу с низким качеством образования и на поддержку инноваций и лучших практик", - говорится в заявлении ученого совета ВШЭ.

Ранее открытое письмо в поддержку "Шанинки" подписали свыше 200 преподавателей ведущих российских и зарубежных вузов.

Рособрнадзор 21 июня отозвал аккредитацию у МВШСЭН - московского негосударственного вуза, известного, в том числе, своими программами обучения совместно с Манчестерским университетом с выдачей двух дипломов - российского и британского. Отзыв аккредитации вызвал резонанс, по мнению преподавателей высшего учебного заведения, проверяющие действовали необъективно и предвзято.

В Рособрнадзоре накануне заявили, что вуз снова может попробовать пройти аккредитацию только через год.

В самой "Шанинки" сообщили, что продолжат работу без аккредитации.