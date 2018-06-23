Главные новости
СпортГермания победила Швецию в матче ЧМ-2018ЭкономикаОПЕК пригласила Россию присоединиться к картелю в качестве ассоциированного членаВ РоссииСамолет с перуанскими болельщиками сел в Тюмени с неисправным двигателем
В России

Пострадавшую девочку вертолетом доставили в больницу после взрыва в Татарстане

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Вертолетом санавиации в Казань была доставлена девочка, пострадавшая в результате взрыва в жилом многоквартирном доме в Заинске, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве Татарстана.

"Для транспортировки ребенка в Заинск прибыла делегация врачей из Детской республиканской клинической больницы (Казань). Они стабилизировали состояние девочки, а затем сопровождали ее в больницу. Полет пострадавшая перенесла нормально", - сказал собеседник агентству.

Ранее спецборт МЧС России доставил из Заинска в Казань двоих взрослых - мужчину и женщину пострадавших в результате взрыва в жилом доме. Они были госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу.

Всего с места происшествия были госпитализированы восемь человек. Один человек скончался в больнице. Позже еще два человека обратились к медикам, но после оказания необходимой медицинской помощи они были отпущены на амбулаторное лечение. В больнице Заинска остаются в настоящее время четыре человека.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Татарстан, Казань, Заинск
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Самолет с перуанскими болельщиками сел в Тюмени с неисправным двигателемСамолет с перуанскими болельщиками сел в Тюмени с неисправным двигателем
Возгорания двигателя удалось избежать, однако салон наполнился дымомПодробнее
 Туроператор "Матрешка-Тур" сообщил о прекращении деятельностиТуроператор "Матрешка-Тур" сообщил о прекращении деятельности
Компания заявила, что не сможет исполнить взятые на себя обязательства по выплате образовавшейся задолженностиПодробнее
 Тренер сборной Нигерии не счел помехой жару в ВолгоградеТренер сборной Нигерии не счел помехой жару в Волгограде
"Для Исландии, наверное, было жарковато", - добавил Гернот РорПодробнее
 Семь человек госпитализированы после взрыва газа в жилом доме в ТатарстанеСемь человек госпитализированы после взрыва газа в жилом доме в Татарстане
В здании частично обрушилась кровля и перекрытияПодробнее
Сенцов отказался просить президента РФ о помилованииСенцов отказался просить президента РФ о помиловании
Ранее в марте адвокат украинского режиссера сообщал о готовности своего подзащитного написать прошениеПодробнее
 Михаил Горбачев: встречаться всегда лучше, чем обмениваться "любезностями"Михаил Горбачев: встречаться всегда лучше, чем обмениваться "любезностями"
Первый президент СССР прокомментировал ожидаемый саммит РФ-СШАПодробнее
 В Югре с воздуха найдены обломки разбившегося вертолетаВ Югре с воздуха найдены обломки разбившегося вертолета
Источник сообщил о возможной гибели пилота, экстренные службы пока не могут добраться до места крушенияПодробнее
 Валентин Юмашев назначен советником Владимира Путина на общественных началахВалентин Юмашев назначен советником Владимира Путина на общественных началах
Также подписан указ о начальниках управлений президента РФПодробнее
 Путин переназначил Патрушева секретарем СБ РФПутин переназначил Патрушева секретарем СБ РФ
Патрушев занимает тот пост с 2008 годаПодробнее
 Болельщик из США попал в психбольницу в ПетербургеБолельщик из США попал в психбольницу в Петербурге
Мужчина вел себя неадекватно, и его отправили в больницу из гостиницыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
22 июня
Лучшие фото недели
Фотохроника 21 июня6 фото
21 июня
Фотохроника 21 июня
Международный день йоги6 фото
21 июня
Международный день йоги
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортГермания победила Швецию в матче ЧМ-2018ЭкономикаОПЕК пригласила Россию присоединиться к картелю в качестве ассоциированного членаВ РоссииСамолет с перуанскими болельщиками сел в Тюмени с неисправным двигателемСпортБельгия разгромила Тунис в матче ЧМ-2018В миреДодон назвал резолюцию ООН по Приднестровью антироссийским демаршемСпортВласти Аргентины попросили выслать четырех болельщиков за драку на ЧМ

Чего ждать от выборов в Турции

Российские эксперты оценили вероятность исхода парламентских и президентских выборов Подробнее

Пострадавшую девочку вертолетом доставили в больницу после взрыва в Татарстане

Германия победила Швецию в матче ЧМ-2018

Германия победила Швецию в матче ЧМ-2018Действующие чемпионы мира вырвали победу в компенсированное ко второму тайму время Подробнее

США запустят межконтинентальную ракету с атомной подлодки

Более 10 человек пострадали при столкновении плавучего кафе с мостом в Барнауле

Ливень с градом принесли Москве пятую часть месячной нормы осадков

Что произошло за день: суббота, 23 июня

Россию позвали в ОПЕК, Мексика досрочно вышла в 1/8 финала ЧМ, самолет с перуанскими болельщиками сел с неисправным двигателем Подробнее

Путин поздравил выпускников с окончанием школы на мероприятии в Кремле

Германия - Швеция. Онлайн

Германия - Швеция. ОнлайнДействующие чемпионы мира встречаются со скандинавами в Сочи Подробнее

Во время шторма в Барнауле погиб крановщик

Мексика победила Южную Корею на ЧМ-2018

Мексика победила Южную Корею на ЧМ-2018Мексиканцы завоевали путевку в плей-офф Подробнее

"Гражданская инициатива" стала "Партией перемен"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
GБельгия Бельгия5 : 2ЗавершенТунис ТунисЗавершенАзар (6, с пенальти, 50), Лукаку (16, 45+3), Батшуайи (89) - Бронн (18), Хазри (90+3)подробнееFРеспублика Корея Республика Корея1 : 2ЗавершенМексика МексикаЗавершенСон (90+3) - Вела (26, с пенальти), Эрнандес (65)подробнееFГермания Германия2 : 1Матч завершенШвеция ШвецияМатч завершенРойс (48), Кроос (90+6) - Тойвонен (32)подробнее