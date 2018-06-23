Пострадавшую девочку вертолетом доставили в больницу после взрыва в Татарстане

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Вертолетом санавиации в Казань была доставлена девочка, пострадавшая в результате взрыва в жилом многоквартирном доме в Заинске, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве Татарстана.

"Для транспортировки ребенка в Заинск прибыла делегация врачей из Детской республиканской клинической больницы (Казань). Они стабилизировали состояние девочки, а затем сопровождали ее в больницу. Полет пострадавшая перенесла нормально", - сказал собеседник агентству.

Ранее спецборт МЧС России доставил из Заинска в Казань двоих взрослых - мужчину и женщину пострадавших в результате взрыва в жилом доме. Они были госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу.

Всего с места происшествия были госпитализированы восемь человек. Один человек скончался в больнице. Позже еще два человека обратились к медикам, но после оказания необходимой медицинской помощи они были отпущены на амбулаторное лечение. В больнице Заинска остаются в настоящее время четыре человека.