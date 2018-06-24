Пропавшая во время урагана в Барнауле девочка найдена живой у своих знакомых

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Следователи обнаружили восьмилетнюю девочку, которая ушла из дома и пропала во время разрушительного урагана в Барнауле накануне, сообщает пресс-центр следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

"Ребенок здоров, в настоящее время ее опрашивают следователи. Предварительно установлено, что девочка находилась у своих знакомых", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в воскресенье следователи в Алтайском крае заявили о пропаже восьмилетней девочки во время урагана. Так как девочка ранее не уходила из дома и воспитывается в благополучной семье, не исключалась возможность, что ребенок мог пережидать ураган в кого-либо из знакомых.

Около 21:00 по местному времени в субботу в Барнауле после 38-градусной жары начался ливень с грозой и штормовым ветром. На проспекте Ленина была сломлена стрела строительного крана, погиб крановщик.

При столкновении плавучего кафе с опорой моста на реке Обь пострадали 15 человек.

Также сообщалось о поваленных деревьях, унесенных с пляжей шезлонгах, повреждении металлических рекламных конструкций, сорванных кровлях с шести жилых домов, опрокинутом транспорте.

В результате порывов на линиях электропередачи без энергоснабжения остались жители около 10 поселков Барнаула. В Центральном районе города действует режим ЧС.