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Что произошло за день: воскресенье, 24 июля

Австрия готовится принимать Путина и Трампа, Эрдоган побеждает на выборах, Салах, судя по слухам, уходит из сборной Египта

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Австрийские СМИ назвали вероятную дату встречи Владимра Путина и Дональда Трампа в Вене. По данным журналистов, в столицу Австрии уже прибывают дипломаты обеих стран и сотрудники служб безопасности. Сам саммит, как ожидается, состоится 15 июля.

- Реджеп Тайип Эрдоган побеждает на президентских выборах в Турции. По предварительным данным, он набирает 59% голосов. Правящая Партия справедливости и развития также лидирует на прошедших сегодня досрочных выборах в парламент.

- На ЧМ-2018 продолжаются матчи второго тура группового этапа. Сборная Англии разгромила Панаму, встреча завершилась со счетом 6:1. Япония и Сенегал не смогли сегодня выявить сильнейшего, игра между лидерами группы H завершилась со счетом 2:2.

- Полузащитник "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах рассматривает возможность ухода из национальной сборной, сообщил CNN со ссылкой на источники. По их словам, Салах остался недоволен тем, что происходило в Чечне, где располагается база команды на время ЧМ.

- В Петербурге арестован болельщик из Бразилии, разыскиваемый за вооруженные налеты на родине. Он приехал в Россию по поддельному паспорту и был задержан после матча с Коста-Рикой.

- Глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин сообщил, что снимается с выборов мэра Москвы, так как не собрал необходимое количество подписей муниципальных депутатов.

- Женщины в Саудовской Аравии в воскресенье впервые выехали на своих автомобилях на улицы городов королевства после вступления в силу декрета, согласно которому им разрешено получать водительские права и управлять автомобилем.

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