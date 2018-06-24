Главные новости
СпортCNN узнал о намерении Салаха покинуть сборную ЕгиптаВ миреАвстрийские СМИ назвали вероятную дату встречи Путина и Трампа в ВенеВ миреЭрдоган побеждает на президентских выборах в Турции
В России

Кадыров предложил на должность премьера Чечни кандидатуру мэра Грозного Хучиева

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров выдвинул кандидатуру мэра Грозного Муслима Хучиева на должность председателя правительства республики.

"Мною принято решение представить парламенту Чеченской республики (ЧР) кандидатуру мэра Грозного Муслима Хучиева для дачи согласия при назначении председателем правительства ЧР", - написал Кадыров в воскресенье в своем Telegram-канале.

Он отметил, что также вносит кандидатуру председателя счетной палаты Чечни Исы Тумхаджиева на должность первого вице-премьера республики.

"Это опытные руководители с большим стажем работы. Уверен, что Хучиеву и Тумхаджиеву под силу решение самых сложных задач", - сказал Кадыров.

В пятницу пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин назначил занимавшего должность премьера Чечни Абубакара Эдельгериева советником президента РФ.

Абубакар Эдельгериев родился в 1974 году. Работал в силовых структурах республики, с 2008 года занимал должности первого заместителя и исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Чечни. Позднее в тот же год был назначен заместителем председателя правительства республики. С 2012 года занимал должность председателя правительства Чечни.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Россия. Чечня. Рамзан Кадыров
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
В Петербурге арестован болельщик из Бразилии, разыскиваемый за вооруженные налетыВ Петербурге арестован болельщик из Бразилии, разыскиваемый за вооруженные налеты
Он приехал в Россию по поддельному паспорту и был задержан после матча с Коста-РикойПодробнее
 Самолет с перуанскими болельщиками сел в Тюмени с неисправным двигателемСамолет с перуанскими болельщиками сел в Тюмени с неисправным двигателем
Возгорания двигателя удалось избежать, однако салон наполнился дымомПодробнее
 Туроператор "Матрешка-Тур" сообщил о прекращении деятельностиТуроператор "Матрешка-Тур" сообщил о прекращении деятельности
Компания заявила, что не сможет исполнить взятые на себя обязательства по выплате образовавшейся задолженностиПодробнее
 Тренер сборной Нигерии не счел помехой жару в ВолгоградеТренер сборной Нигерии не счел помехой жару в Волгограде
"Для Исландии, наверное, было жарковато", - добавил Гернот РорПодробнее
Семь человек госпитализированы после взрыва газа в жилом доме в ТатарстанеСемь человек госпитализированы после взрыва газа в жилом доме в Татарстане
В здании частично обрушилась кровля и перекрытияПодробнее
 Сенцов отказался просить президента РФ о помилованииСенцов отказался просить президента РФ о помиловании
Ранее в марте адвокат украинского режиссера сообщал о готовности своего подзащитного написать прошениеПодробнее
 Михаил Горбачев: встречаться всегда лучше, чем обмениваться "любезностями"Михаил Горбачев: встречаться всегда лучше, чем обмениваться "любезностями"
Первый президент СССР прокомментировал ожидаемый саммит РФ-СШАПодробнее
 В Югре с воздуха найдены обломки разбившегося вертолетаВ Югре с воздуха найдены обломки разбившегося вертолета
Источник сообщил о возможной гибели пилота, экстренные службы пока не могут добраться до места крушенияПодробнее
 Валентин Юмашев назначен советником Владимира Путина на общественных началахВалентин Юмашев назначен советником Владимира Путина на общественных началах
Также подписан указ о начальниках управлений президента РФПодробнее
 Путин переназначил Патрушева секретарем СБ РФПутин переназначил Патрушева секретарем СБ РФ
Патрушев занимает тот пост с 2008 годаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
22 июня
Лучшие фото недели
Фотохроника 21 июня6 фото
21 июня
Фотохроника 21 июня
Международный день йоги6 фото
21 июня
Международный день йоги
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортCNN узнал о намерении Салаха покинуть сборную ЕгиптаВ миреАвстрийские СМИ назвали вероятную дату встречи Путина и Трампа в ВенеВ миреЭрдоган побеждает на президентских выборах в ТурцииСпортАнглия со счетом 6:1 разгромила Панаму и вышла в плей-оффВ РоссииВ Петербурге арестован болельщик из Бразилии, разыскиваемый за вооруженные налетыВ миреАсад пообещал не допустить участия стран Запада в восстановлении Сирии

Подозреваемые в нападении на цыган во Львове признали себя членами экстремистской группировки

Сборная Колумбии разгромила Польшу в матче ЧМ-2018

Сборная Колумбии разгромила Польшу в матче ЧМ-2018Польская команда лишилась шансов на выход в плей-офф Подробнее

Эрдоган заявил о своей победе на выборах президента Турции

Он также назвал свой "Народный альянс" победителями на турецких парламентских выборах Подробнее

Макрон назвал политическим миграционный кризис для ЕС

Президент Франции призвал решить его на основе европейских ценностей Подробнее

Венгерский премьер первым поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции

Эрдоган продолжает лидировать на президентских выборах после обработки более 80% бюллетеней Подробнее

Кадыров предложил на должность премьера Чечни кандидатуру мэра Грозного Хучиева

Что произошло за день: воскресенье, 24 июля

Австрия готовится принимать Путина и Трампа, Эрдоган побеждает на выборах, Салах, судя по слухам, уходит из сборной Египта Подробнее

Количество жертв взрыва в доме в Татарстане увеличилось до двух

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
GАнглия Англия6 : 1Матч завершенПанама ПанамаМатч завершенСтоунс (8, 40), Кейн (22, с пенальти, 45+1, с пенальти, 62), Лингард (36) - Балой (77)подробнееHЯпония Япония2 : 2Матч завершенСенегал СенегалМатч завершенИнуи (34), Хонда (78) - Мане (11), Ваге (71)подробнееHПольша Польша0 : 3Матч завершенКолумбия КолумбияМатч завершенМина (40), Фалькао (70), Куадрадо (75)подробнее