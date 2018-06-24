Кадыров предложил на должность премьера Чечни кандидатуру мэра Грозного Хучиева

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров выдвинул кандидатуру мэра Грозного Муслима Хучиева на должность председателя правительства республики.

"Мною принято решение представить парламенту Чеченской республики (ЧР) кандидатуру мэра Грозного Муслима Хучиева для дачи согласия при назначении председателем правительства ЧР", - написал Кадыров в воскресенье в своем Telegram-канале.

Он отметил, что также вносит кандидатуру председателя счетной палаты Чечни Исы Тумхаджиева на должность первого вице-премьера республики.

"Это опытные руководители с большим стажем работы. Уверен, что Хучиеву и Тумхаджиеву под силу решение самых сложных задач", - сказал Кадыров.

В пятницу пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин назначил занимавшего должность премьера Чечни Абубакара Эдельгериева советником президента РФ.

Абубакар Эдельгериев родился в 1974 году. Работал в силовых структурах республики, с 2008 года занимал должности первого заместителя и исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Чечни. Позднее в тот же год был назначен заместителем председателя правительства республики. С 2012 года занимал должность председателя правительства Чечни.