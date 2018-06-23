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В России Пенсионная реформа

Володин заявил о необходимости довести средний уровень пенсии до 20 тыс. рублей

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил в субботу о задаче федеральных властей довести средний уровень пенсии в стране до 20 тысяч рублей и выше.

"Сегодня средний уровень пенсий составляет 14 тыс. рублей. Наша задача в ближайшие годы довести его до 20 тыс. рублей и выше. Для этого необходимо принимать решения, которые позволят это сделать", - сказал Володин журналистам на брифинге в Саратове.

По его словам, пенсионная реформа назрела, эту тему необходимо обсуждать.

"Все прекрасно понимают, что пенсионная система не сбалансирована. Нам нужно однозначно искать решения. Решение вопроса о повышении пенсий, решение вопроса о сбалансированности пенсионного фонда", - сказал спикер Госдумы.

Он подчеркнул, что это делают все страны, и России также необходимо идти по этому пути.

"Если мы найдем решение и повысим уровень пенсий, наши пенсионеры будут жить достойно и вести активный образ жизни", - заявил Володин.

Он подчеркнул, что никто не хочет, чтобы в стране в будущем возникли проблемы непреодолимого характера, поэтому вопрос надо обсуждать.

6 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода, который может стартовать уже в 2019 году.

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Теги: Вячеслав Володин
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