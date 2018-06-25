Во время урагана в Алтайском крае пострадали 15 человек

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В Барнауле (Алтайский край) за время прохождения урагана в минувшую субботу в медицинские учреждения обратились 15 жителей, сообщил в понедельник на аппаратном совещании врио заместителя председателя правительства региона Виктор Мещеряков.

"Всего за время прохождения фронта в больницы Барнаула обратились 15 человек, один госпитализирован с закрытым переломом кисти", - сказал Мещеряков.

Он отметил, что во время урагана пострадали пассажиры прогулочного катера, на котором оказались 158 человек. "Пассажиры были эвакуированы с прогулочного катера двумя катерами "Москва". Надо сказать, что капитан судна вовремя сориентировался в своих действиях, и удалось эвакуировать людей без значимых последствий для жизни", - подчеркнул Мещеряков.

Как сообщалось, около 21:00 по местному времени в субботу в Барнауле после 38-градусной жары начался ливень с грозой и штормовым ветром. На проспекте Ленина была сломлена стрела строительного крана, погиб крановщик. По данному факту возбуждено уголовное дело. Также при столкновении плавучего кафе с опорой моста на реке Обь пострадали, по различным данным, от 9 до 15 человек. После этого также возбуждено уголовное дело.

В городе повалены более 90 деревьев, нарушено энергоснабжение около десяти поселков, было нарушено водоснабжение.

Сообщалось об унесенных с пляжей шезлонгах, повреждении металлических рекламных конструкций, сорванных кровлях с шести жилых домов, опрокинутом транспорте.

В Центральном районе города действует режим ЧС.