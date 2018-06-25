В Кремле отказались ответить, планирует ли Путин встречаться с советником Трампа

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В Кремле пока воздерживаются от ответа на вопрос, планирует ли президент РФ Владимир Путин встретиться с советником главы американского государства по нацбезопасности Джоном Болтоном.

"Пока я не готов вам дать информацию", - ответил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на соответствующий вопрос.

"Такое посещение (Болтона) действительно планируется, но когда оно будет - мы вам сообщим", - добавил он.

Ранее в Белом доме рассказали, что Болтон "отправится 25-27 июня в Лондон, Рим, чтобы обсудить вопросы безопасности, и поедет в Москву, чтобы обсудить возможную встречу президента (США Дональда) Трампа с Путиным".

Как сообщали СМИ, встреча Трампа и Путина может состояться в июле.