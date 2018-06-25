Суд не снял штрафы с "Эха Москвы" и главреда сайта станции за видео с матом

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы отклонил апелляционные жалобы на решение мирового суда, оштрафовавшего "Эхо Москвы" и главного редактора сайта радиостанции Виталия Рувинского за ссылку на видеоролик, где была нецензурная брань.

"Апелляционные жалобы были рассмотрены в суде 20 июня и оставлены без удовлетворения", - сообщил "Интерфаксу" в понедельник пресс-секретарь пресненского суда Алексей Черников.

Таким образом, решение мирового суда вступило в законную силу и стало обязательным для исполнения.

27 апреля мировой судья 416 участка Пресненского района признал юридическое лицо ЗАО "Эхо Москвы" виновным в распространении продукции СМИ, содержащей нецензурную брань (ч. 3 ст. 13.21 КоАП РФ) и назначил административное наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей. За аналогичное правонарушение штрафу в пять тысяч рублей подвергся главный редактор сайта радиостанции Виталий Рувинский.

Претензии Роскомнадзора были вызваны размещенной в блоге кандидата в президенты РФ Ксении Собчак ссылкой на видеоролик о ее поездке в Грозный, в котором один из участников перепалки нецензурно высказался в ее адрес.

В суде представитель ЗАО не признала вину, отметив, что Собчак не является сотрудником "Эха Москвы", поэтому учредитель не должен нести ответственность за содержание ее блога, а также ссылку на видео, размещенное на другом сайте. Представитель Роскомнадзора отметил, что размещение гиперссылок - это использование сообщений, которые являются частью контента. По его словам, если ссылка на видео, содержащее нецензурную брань, размещается на сайте СМИ, его учредитель несет за это ответственность.

Венедиктов ранее заявил "Интерфаксу", что считает иск Роскомнадзора к редакции сайта радиостанции необоснованным. Он отметил, что после прохождения апелляции "Эхо Москвы" обратится в Конституционный суд РФ. По мнению главного редактора радиостанции, закон, которым руководствуется Роскомнадзор, неправильно трактуется надзорным органом.