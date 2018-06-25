В Кремле не стали комментировать сообщения о причастности Цуркан к электроснабжению Крыма

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать публикации в СМИ о том, что член правления "Интер РАО" Карина Цуркан подозревается, в том числе, в передаче Румынии сведений о переговорах по организации поставок электроэнергии в Крым и непризнанные республики Донбасса, отметил, что Кремль не занимается следственными действиями.

Он напомнил, что контрразведывательные мероприятия в РФ проводят ФСБ и другие спецслужбы. "В плане контрразведки есть Федеральная служба безопасности, которая выполняет эти функции, другие службы и ведомства. Они выполняют свои обязанности по пресечению действий, наносящих ущерб интересам нашей с вами страны", - заключил Песков.

Он подчеркнул, что президент Владимир Путин получает доклады о ходе расследования в отношении Цуркан.

В среду 20 июня информированный источник, знакомый с ходом расследования, сообщил "Интерфаксу", что Цуркан подозревается в шпионаже в пользу Службы внешней разведки Румынии, которая в свою очередь, по некоторым данным, сотрудничает с ЦРУ.

19 июня в пресс-службе Лефортовского суда Москвы сообщили о заключении 15 июня Цуркан под стражу на два месяца. В отношении женщины возбуждено уголовное дело о шпионаже.